Primele anunțuri de la noul premier. Nu exclude creșterea taxelor. Ce spune despre pensii și CASS: „Toți vrem să trăim mai bine”

Premierul a afirmat că Guvernul va aplica măsurile prevăzute în programul de guvernare. FOTO: gov.ro

Premierul Luca Niculescu a declarat, după prima ședință a noului Guvern, că respectarea țintei de deficit bugetar rămâne o prioritate, în condițiile în care România a trecut „foarte la limită” de evaluările agențiilor de rating. De asemenea, premierul a evitat să își ia un angajament că Guvernul nu va introduce taxe noi și că pensiile vor fi indexate anul viitor.

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din acordurile internaționale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat și știți cât de fragilă este linia pe care ne aflăm. Am trecut de trei agenții de rating cu bine, dar foarte la limită la finalul, la mijlocul acestui an.

Avem vizita lor din nou la începutul anului viitor și aici vreau să-i mulțumesc ministrului Alexandru Nazare pentru efortul remarcabil pe care l-a făcut pentru ca România să rămână în această zonă, el, colegilor de la Banca Națională de asemenea, iar în ceea ce privește cifre exacte, sincer, vi le pot da după ce vedem ceva mai bine cum stăm cu încheierea acestui an din punct de vedere fiscal-bugetar”, a spus Luca Niculescu.

Luca Niculescu nu și-a luat angajamentul că nu va introduce taxe noi

Întrebat dacă își ia un angajament că nu va introduce taxe noi, Luca Niculescu a declarat:

„În momentul de față, răspunsul este același, vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie să fie protejați”.

De asemenea, întrebat dacă Executivul va adopta măsuri precum reducerea TVA, eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei și indexarea pensiilor, premierul a afirmat că Guvernul va aplica măsurile prevăzute în programul de guvernare, iar deciziile vor fi luate în ședințe de Guvern, cu avizul Ministerului Finanțelor, „nu la TV”.

Luca Niculescu, despre eliminarea CASS pentru pensii și alte măsuri sociale

„Evident că toți ne dorim să trăim mai bine. Dar încă o dată vă invit să citiți programul de guvernare. Ce este acolo vom face. Noi dorim încă o dată ca oamenii să trăiască mai bine, dar toate aceste decizii despre care vorbiți le vom lua nu prin declarații la televizor, le vom lua în ședințe de guvern cu avizul Ministerului Finanțelor și cu semnătura premierului, nu la TV.

Dar dorința noastră cea mai puternică este să reușim să facem cât mai mult bine pentru oameni după ani în care au dus-o din ce în ce mai greu. Dar uitați-vă încă o dată și la ce se întâmplă în lume, nu numai în România.

Sigur că aceasta nu este neapărat de mare ajutor pentru cei care suferă, pentru cei mai vulnerabili, dar sunt probleme importante cu care ne confruntăm și cărora încercăm să le găsim soluții întotdeauna în beneficiul oamenilor.”

Ce se va întâmpla cu Pilonul II de pensii

Întrebat dacă reformele pregătite de Guvern vor viza și Pilonul II de pensii, premierul Luca Niculescu a declarat că, în mod normal, acesta ar trebui să rămână neschimbat, dar a precizat că este prea devreme pentru un răspuns definitiv.

„Deocamdată este ceva la care n-am apucat să mă gândesc până acum. Sunt mulți miniștri în acest Guvern care vă pot răspunde la întrebări. Și eu o voi face la un moment dat, dar deocamdată este încă prea devreme. În mod normal, Pilonul II de pensii ar trebui să rămână așa cum este.

Știu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE, iar reforma Pilonului II de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem, dar, evident, când voi avea mai multe date, voi veni către dumneavoastră”, a declarat premierul.