Surse: Guvernul va aproba prima rectificare bugetară în zilele următoare

Premierul Luca Niculescu a afirmat la şedinţa de învestire din Parlament a noului Executiv că rectificarea bugetară este una din priorităţile urgente ale Guvernului. Foto: Guvernul României

Guvernul va aproba prima rectificare bugetară din acest an în zilele următoare, au declarat surse guvernamentale pentru Agerpres. Decizia ar putea fi luată fie vineri, fie în cadrul unei şedinţe de Guvern programate pentru săptămâna viitoare.



Premierul Luca Niculescu a afirmat la şedinţa de învestire din Parlament a noului Executiv că rectificarea bugetară este una din priorităţile urgente ale Guvernului.



„Începând de mâine, intrăm direct în urgenţe, dacă primim votul de învestitură din partea dumneavoastră - rectificare bugetară fără creşterea deficitului, adoptarea bugetului pe anul viitor, siguranţa energetică pe perioada iernii şi închiderea fără pierderi a PNRR.

Sunt urgenţe reale, pe care le cunoaşteţi foarte bine dumneavoastră, dar evident că nu putem guverna de la o urgenţă la alta. Trebuie să pregătim economia României pentru viitor, dincolo de urgenţele prezentului.

Şi pentru asta, un lucru simplu: banii trebuie să ajungă acolo unde este nevoie. Şi încep cu banii, pentru că fără bani nu se construiesc nici spitale, nici drumuri, nici şcoli. Astăzi, ca să dau o cifră, aproape 1 leu din 10 pe care îi încasează statul pleacă către plata dobânzilor”, a afirmat Luca Niculescu.

De asemenea, și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare anunțase că vor urma două rectificări bugetare: una de urgență și una de „reclaj”.

Spitalele, ambulanțele și pompierii ar urma să primească bani în regim de urgență până la sfârșitul lunii octombrie, printr-o primă rectificare bugetară menită să acopere cheltuielile de funcționare pe care mai multe instituții publice nu le mai pot susține din fondurile pe care le au în prezent.

„Am stabilit o strategie pentru următoarele săptămâni care vizează în primul rând două etape de rectificare bugetară. O primă rectificare până la finalul lunii octombrie care să acopere cheltuieli de funcţionare şi nevoile stringente pentru toţi ordonatorii. O parte dintre ele este identificată, o parte urmează să fie identificată şi o a II-a rectificare de reglaj la finalul lunii noiembrie”, a explicat Nazare.

Ambele rectificări vor fi construite astfel încât România să rămână în ținta de deficit bugetar asumată pentru acest an, a spus ministrul, care a recunoscut însă că atingerea acestui obiectiv nu este deloc garantată, nici anul acesta, nici anul viitor.

„Ambele rectificări vor lua în calcul ipoteza noastră de menţinere a ţintei de deficit la finalul anului. În acelaşi timp, am vorbit foarte deschis şi transparent astăzi şi de presiunile pe care le avem în acest moment şi de riscurile pe care le avem în acest moment legate de menţinerea acestei ţinte în 2026 sau 2027”, a declarat Nazare.