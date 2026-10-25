Nazare vrea ca pensiile să fie indexate prudent și sustenabil: „Am mai avut creşteri cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a spus, duminică, că vrea o indexare a pensiilor sustenabilă, precizând că Guvernul va lua această decizie după ce vor avea toate datele de buget introduse în reţea. Ministrul a avertizat că au mai fost creşteri de pensii cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar.

„Am spus de luni bune de zile că trebuie să facem o indexare prudentă, sustenabilă. Trebuie să o facem. Vom lua această decizie după ce avem toate datele de buget introduse în reţea. Îmi doresc să avem o indexare a pensiilor sustenabilă”, a spus Nazare, la Digi24.

El a subliniat că „am mai avut creşteri de pensii cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar”.

„Dezechilibrul bugetar s-a transformat în inflaţie mai mare. Inflaţia mai mare i-a afectat tot pe cei mai vulnerabili. Nu dorim să repetăm acest lucru. Şi împreună, în guvern, e o decizie politică, vom decide cum abordăm toate aceste decizii, nu doar pensiile”, a spus el.

Întrebat dacă pensiile vor creştere cu peste 5%, Nazare a spus că „acest lucru va trebui decis când avem cifrele pe masă”.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va pregăti indexarea pensiilor „conform legii” şi va trimite Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că, după doi ani, „pensionarii nu mai pot suporta”. Manole spune că există resurse financiare pentru implementarea majorării pensiilor.

Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege a pensiilor și nu intervine o nouă derogare. Asta ar însemna, de exemplu, 231 de lei în plus pentru o pensie de 3.000 de lei și 385 de lei pentru una de 5.000 de lei. Pensionarii au anunțat deja că o astfel de majorare „nu va acoperi nici măcar căldura”.

În ultimele zile s-a vorbit despre mai multe variante pentru indexarea de anul viitor, de la o creștere „prudentă” de 5% până la una de aproximativ 7%. Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că estimarea informală a Casei Naționale de Pensii este în prezent de 7,3%, dar a evitat să prezinte procentul drept unul definitiv. „Nu vreau să mă hazardez”, a precizat el.

Dacă este aplicată însă formula completă prevăzută de Legea 360/2023, calculul ajunge la 7,7%.

Articolul 84 prevede că valoarea punctului de referință se majorează în luna ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru indexarea din 2027 sunt folosiți indicatorii definitivi cunoscuți în 2026 pentru anul calendaristic anterior, adică datele din 2025.