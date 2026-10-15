„Nu putem supraviețui”. Revoltă după anunțul creșterii pensiilor cu doar 7% în 2027

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Pensiile vor fi indexate, cel mai probabil, în 2027, după doi ani în care au rămas înghețate, a anunțat la Antena 3 CNN Florin Manole, propus de PSD pentru a reveni la Ministerul Muncii. Însă pensionarii avertizează că o eventuală creștere de 7% ar însemna doar vreo 70 de lei în plus la o pensie de 1.000 de lei, bani care, spune Silvia Petre, președinta Asociației de Pensionari din Timiș, „nu vor acoperi nici măcar căldura”.

„Pensiile vor fi indexate cu siguranță. Nu pot să vă spun cifrele pentru că ar trebui să existe o discuție cu premierul desemnat, o discuție cu ministrul desemnat al finanțelor și o atentă monitorizare a faptului că trebuie să nu ieșim din ținta de deficit. Dar da, subliniez da, pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea, cât de mult se va putea”, a declarat Florin Manole.

„De doi ani de zile nu s-a făcut nicio indexare”

Promisiunea nu i-a liniștit însă pe pensionari. Silvia Petre, președinta Asociației de Pensionari din Timiș, i-a transmis viitorului ministru că pensionarii au așteptat prea mult și că nu vor mai sta cu brațele încrucișate dacă situația nu se schimbă.

Ea i-a reproșat lui Manole că problema pensionarilor care au lucrat în grupe de muncă a rămas nerezolvată, deși acesta a mai fost la guvernare, și a anunțat că asociația are termen în instanță pe 11 noiembrie.

„Îi spun «bună ziua» și domnului ministru, deși dânsul a fost la guvernare și știa foarte bine că noi ne aflăm în litigiu pentru grupele de muncă, iar problema nici acum nu este rezolvată. În 11 noiembrie avem termen la Tribunalul Timiș pentru grupele de muncă”, a spus Silvia Petre.

Reprezentanta pensionarilor a avertizat că, dacă noul Guvern nu va face nimic, pensionarii sunt pregătiți să-și ducă nemulțumirile până la instituțiile europene.

„Noi le dorim succes, dar dacă nu se face nimic, ne vom duce în echipă la Bruxelles, pentru că altă treabă nu avem. Știm cu toții drumul spre Bruxelles și vom face cunoscută acolo toată povestea referitoare la pensii. De doi ani de zile, stimată doamnă, nu s-a făcut nicio indexare, nu s-a acoperit inflația, nu s-a dat absolut nimic pentru pensionari”, a afirmat ea.

Teama de iarnă și de executori

Silvia Petre a descris o situație dramatică pentru mulți vârstnici, care, spune ea, nu vor mai reuși să-și plătească facturile la energie și gaze în sezonul rece și riscă să ajungă să-și piardă locuințele din cauza datoriilor.

„Noi am construit și nu este de joacă, pentru că nu putem supraviețui. Trebuie să se gândească la faptul că de Ministerul Muncii depinde soarta pensionarilor, deoarece la ora actuală aceștia nu mai pot face față. Vine iarna, nu vor putea plăti curentul, gazul și restul facturilor, iar eu vă asigur că majoritatea pensionarilor proprietari vor deveni chiriași. După șase luni, dacă nu plătim, asociația de locatari și executorul ne vor executa”, a spus președinta Asociației de Pensionari din Timiș.

Ce înseamnă, concret, o creștere de 7%

Chiar și în cazul unei majorări de 7%, banii în plus ar fi insuficienți pentru a acoperi scumpirile din ultimii doi ani, susține Silvia Petre, care a făcut un calcul simplu pentru o pensie de 1.000 de lei.

„Vreo 70 de lei la o pensie de 1.000 de lei, iar acei bani nu vor acoperi nici măcar căldura”, a explicat ea.

Reprezentanta pensionarilor a criticat și deciziile schimbătoare ale autorităților privind contribuțiile percepute pensionarilor, cerând respectarea legii pensiilor, pe care o consideră încălcată de doi ani.

„Uitați-vă și la CAS: ba îl măresc, ba îl scot, ba rezolvă problema, ba nu o rezolvă. Nu se poate așa ceva. Legea pensiilor, care este dată pentru noi, trebuia respectată de doi ani de zile. Nu au acoperit inflația, nu au aplicat indexarea, nu au dat nimic”, a spus Silvia Petre.

Pensionarii spun că, deocamdată, vor aștepta instalarea noului Guvern și luna ianuarie, pentru a vedea dacă promisiunile se vor transforma în bani efectivi în buzunarele lor.