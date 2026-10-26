Rogobete cere 11 miliarde de lei la rectificare. Acuză o "tăiere cu barda" la Sănătate: "S-a tăiat pentru investiții care pot aștepta"

Rogobete cere 11 miliarde de lei la rectificare. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, luni seară, că sistemul de sănătate are nevoie de 11 miliarde de lei la rectificarea bugetară şi acuză fosta guvernare că a "tăiat cu barda". Atunci când tai de la sănătate cu barda... Sigur, poți să faci asta doar că nu înțelegi sistemul", a afirmat Rogobete la TVR 1.

Ministrul Sănătăţii susţine că Sănătatea are nevoie de 11 miliarde de lei, din care 9 miliarde de lei ar fi direcţionaţi către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

"Sistemul de sănătate are nevoie, la rectificarea bugetară, de exemplu, tot domeniul sănătății, undeva la 10,5-11 miliarde de lei. Rectificarea bugetară pentru a închide anul fiscal. O parte din acești bani sunt pentru Ministerul Sănătății, programele naționale de sănătate, zona critică din sănătate, UPU-uri, anestezie, terapie intensivă, secțiile de nou născuți, și lista poate continua.

Iar diferența de 9 miliarde, să zicem aproximativ, este pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și aici pot fi prioritizate sumele. Pentru că, din această sumă, undeva la jumătate este bugetul destinat programelor, adică medicamente pentru pacienți, plata în farmacii și așa mai departe, serviciile medicale. Iar o altă parte este pentru concediile medicale.

Da, pot spune că pentru domeniul sănătății există resurse financiare până la finalul anului. Pentru rectificarea bugetară încă se fac discuții. În cel mai scurt timp posibil, probabil că săptămâna viitoare, pe finalul săptămânii viitoare este programată, dacă doriți, rectificarea bugetară.

Atunci când tai de la sănătate cu barda… Sigur, poți să faci asta doar că nu înțelegi sistemul. Dar s-a întâmplat asta. Și dai câteva miliarde pentru investiții care pot aștepta, de exemplu, niște stadioane pe la Oradea, pe la Brașov. Doar dau un exemplu, nu vreau să atac pe nimeni. Asta înseamnă o lipsă de viziune și o lipsă de echilibru", a spus Rogobete pentru sursa amintită.