Alexandru Rogobete anunță că a făcut rost de bani pentru UPU și Ambulanță. De unde vor fi redirecționați 150 de milioane de lei

Alexandru Rogobete anunță alocarea suplimentară a 150 de milioane de lei pentru Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) și serviciile de ambulanță . sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță alocarea a 150 de milioane de lei pentru Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) și serviciile de ambulanță din întreaga țară, după ce Ministerul Sănătății a identificat resurse care pot fi redirecționate temporar de la alte proiecte. Potrivit ministrului, măsura urmărește reducerea presiunii asupra sistemului de medicină de urgență, în condițiile în care exista riscul unui blocaj în cazul unei situații de urgență majore. Rogobete precizează că sumele redirecționate temporar vor trebui reîntregite la rectificarea bugetară.

"Astăzi, împreună cu echipa Ministerului Sănătății, am reușit să identificăm și să realocăm 150 de milioane de lei pentru finanțarea Unităților de Primiri Urgențe și a serviciilor de ambulanță din întreaga țară.

Am făcut acest lucru printr-o reașezare responsabilă a resurselor existente. Am identificat proiecte pentru care anumite mecanisme pot fi amânate cu 30–40 de zile, până la rectificarea bugetară, fără a compromite continuarea acestora.

La rectificarea bugetară, aceste sume vor trebui reîntregite, astfel încât proiectele să își continue parcursul. Presiunea asupra sistemului de medicină de urgență era deja foarte mare. Atât de mare încât, în eventualitatea unei situații de urgență majoră, riscul unui blocaj era greu de evitat", a scris ministrul pe Facebook.

Acesta a subliniat că nu va permite ca dificultățile bugetare să se transforme într-o criză a sistemului de urgență.

"Nu putem lăsa medicii, asistenții și echipajele de ambulanță să lupte pentru viața oamenilor fără resursele necesare. Știu că problemele nu dispar peste noapte. Dar știu și că ele pot fi rezolvate atunci când există responsabilitate, implicare și voința de a construi soluții.

Cu calm, cu echilibru și cu dialog putem depăși momentele dificile și putem reda stabilitatea sistemului de sănătate", a mai precizat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a declarat, la Antena 3 CNN, că întregul sistem de sănătate are nevoie de aproximativ 11,5 miliarde de lei pentru plata facturilor restante, în condițiile în care există datorii către furnizori începând din luna iulie.

Ministrul a anunțat că va începe un audit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe care o consideră responsabilă pentru criza din programele naționale de sănătate, inclusiv cele de oncologie, diabet și boli cardiovasculare.