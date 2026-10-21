Alexandru Rogobete anunță audit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate: „E o criză fără precedent”

Ministrul Sănătății a declarat că va începe un audit la CNAS și a criticat activitatea fostului președinte al instituției, Horațiu Moldovan. sursa foto: Hepta

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Antena 3 CNN, că întregul sistem de sănătate are nevoie de aproximativ 11,5 miliarde de lei pentru plata facturilor restante, în condițiile în care există datorii către furnizori începând din luna iulie. Ministrul a anunțat că va începe un audit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe care o consideră responsabilă pentru criza din programele naționale de sănătate, inclusiv cele de oncologie, diabet și boli cardiovasculare.

„Întreg domeniul Sănătății are nevoie de aproximativ 11,5 miliarde de lei pentru plata facturilor restante, și există facturi restante către furnizori începând cu luna iulie, în special la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), dar și pentru închiderea anului. E important de menționat că din aceste 11 miliarde, Ministerul Sănătății are nevoie de 1,2 miliarde, dintre care 800 de milioane sunt pentru medicina de urgență. Diferența este necesară pentru CNAS”, a explicat Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete anunță un audit la CNAS

Ministrul Sănătății a declarat că va începe un audit la CNAS și a criticat activitatea fostului președinte al instituției, Horațiu Moldovan, care și-a dat demisia.

„Voi începe un audit serios la CNAS. Pot spune că, așa cum am mai spus de fapt, că cel mai bun lucru întâmplat în Sănătate în ultima săptămână este că președintele CNAS și-a dat demisia. Este o criză fără precedent în programele naționale de sănătate, programele de oncologie, diabet, boli cardiovasculare, programe gestionate de CNAS. Nu îmi aduc aminte în ultimii 10 ani să fi avut o asemenea criză. Incompetența fostului președinte, Horațiu Moldovan, a dus în acest punct”, a afirmat Rogobete, la Antena 3 CNN.

Rogobete: Dacă rectificarea întârzie, voi solicita bani din Fondul de Rezervă

Alexandru Rogobete a declarat că speră ca rectificarea bugetară să poată fi realizată săptămâna viitoare. În cazul în care aceasta va întârzia, ministrul spune că va solicita fonduri din Fondul de Rezervă pentru unitățile de primiri urgențe (UPU).

„Eu sper ca săptămâna viitoare să putem reuși rectificarea bugetară. Dacă nu, am spus și voi propune acest lucru pentru UPU, dacă întârzie rectificarea bugetară mai mult de 1-2 săptămâni, voi solicita bani din Fondul de Rezervă pentru alocarea imediată pentru acestea. Dar există o rezolvare. Fac apel la calm”, a spus ministrul.

Acesta a precizat că a solicitat tuturor unităților de primiri urgențe să transmită necesarul urgent de medicamente și materiale critice. De asemenea, a avut o întâlnire cu președintele Agenției Naționale a Medicamentului și cu directorul Unifarm, pentru a pregăti mobilizarea rapidă a resurselor în cazul unor blocaje sau al unei situații de urgență.

„Am solicitat către toate unitățile UPU un necesar urgent de medicamente și materiale critice, am avut o întâlnire cu președintele Agenției Medicamentului, cu directorul Unifarm, astfel încât dacă apar blocaje sau un accident, precum cel de la Colectiv, să putem mobiliza resurse cât mai rapid”, a declarat Alexandru Rogobete.

Rogobete îl acuză pe Bolojan că a redus bugetele

Ministrul Sănătății susține că instituția pe care o conduce a făcut o prognoză corectă a bugetului necesar pentru 2026 și îi cere premierului Ilie Bolojan să își asume responsabilitatea pentru deciziile bugetare luate la începutul anului.

„Ministerul Sănătății a făcut prognoza corectă a bugetului pentru 2026. Domnul Bolojan uită elemente esențiale care nu sunt în favoarea dânsului. Ne explică serios că oamenii politici trebuie să își asume responsabilitatea pentru faptele lor. Eu îl rog pe domnul Bolojan să își asume responsabilitatea pentru incompetența macro-economică pe care a avut-o la începutul acestui an, în care a tăiat cu barda de sus până jos în mod egal la toate domeniile, fără să țină cont de specificul unor domenii”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a prezentat și o adresă transmisă la 2 februarie 2026, în care, potrivit acestuia, era estimat un necesar bugetar de 32 de miliarde de lei pentru Sănătate în acest an. Rogobete a susținut că în legea bugetului au fost aprobate 22,3 miliarde de lei, ceea ce ar fi însemnat un deficit de aproape 5 miliarde de lei încă de la începutul anului.

Ce spune ministrul despre bugetul Spitalului Floreasca

Alexandru Rogobete a reacționat și la exemplul Spitalului Floreasca invocat de premierul Ilie Bolojan, susținând că situația bugetară a unității medicale trebuie analizată ținând cont de rectificările efectuate în cursul anului.

„L-am auzit pe domnul Bolojan dând exemplu Spitalului Floreasca. Este evident că domnul Bolojan nu înțelege cifrele în general și nu are o viziune despre economie și macroeconomie. Se vede unde a adus țara cu această gândire”, a declarat ministrul.

Rogobete a afirmat că, anul trecut, alocarea pentru Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Floreasca a fost de 5,1 milioane de lei și că, în septembrie, a fost realizată o rectificare bugetară prin care au fost suplimentate fondurile cu încă 5 milioane de lei. Potrivit ministrului, astfel, execuția bugetară a UPU Floreasca a ajuns la 10 milioane de lei în 2025.