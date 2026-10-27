Rogobete acuză Guvernul Bolojan că a lăsat datorii de 30 de miliarde de lei: „Dezastrul de la CNAS este fără precedent”

Ministrul Sănătății a spus că dezastrul de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este fără precedent. Sursa foto: Agerpres

Alexandru Rogobete acuză că Guvernul Bolojan a lăsat facturi neplătite în valoare de 30 de miliarde de lei. Social-democratul a declarat marți, la Antena 3 CNN, că dezastrul de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate este „fără precedent”, iar datoriile către spitalele publice sunt uriașe. Rogobete a mai spus că, dacă ministrul Finanțelor nu explică public situația reală a bugetului României, așa cum cere PSD, acesta ar putea fi chemat să dea explicații în Parlament.

„Ieri am avut o întâlnire cu producătorii și distribuitorii de medicamente din România. Le-am solicitat o analiză în detaliu a situației economice.

(...)Dezastrul lăsat de fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, îmi arată că există mult mai multe facturi către furnizorii de medicamente și servicii medicale neplătite, în sensul în care au fost livrate medicamente sau alocate servicii care nu au fost facturate încă.

Apropo de metoda pe care a găsit-o Bolojan de a reduce deficitul din pix, iar acum, când se vor elibera toate facturile, vom vedea că datoriile sunt de peste 30 de miliarde de lei. Asta este realitatea”, a declarat Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

Ministrul Sănătății a spus că dezastrul de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este fără precedent.

„Într-adevăr, dezastrul lăsat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în special pentru plata medicamentelor din programele naționale și plata serviciilor spitalicești, este unul fără precedent. Eu nu am văzut de mult datorii atât de mari, într-un volum financiar atât de mare, către serviciile spitalicești, adică facturile neplătite către spitalele publice, cele care țin cu adevărat greu în sistemul de sănătate.

Marea problemă a sistemului de sănătate, și aici vorbim de aproape 7,5 miliarde, este la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, unde majoritatea programelor esențiale, vorbim aici de programul pentru pacienții cu cancer, programul pentru pacienții cu boli cardiovasculare, diabet zaharat, copii și lista poate continua, sunt la limita supraviețuirii, cu datorii foarte mari către spitale și către farmacii”, a spus Alexandru Rogobete.

Întrebat dacă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar putea fi chemat în Parlament să dea explicații cu privire la bugetul României, dacă nu o face zilele următoare, așa cum i-au cerut social-democrații, potrivit surselor Antena 3 CNN, Rogobete a răspuns „evident că poate fi”.

Ministrul Sănătății a dezmințit, de asemenea, informațiile că sistemul de sănătate este aproape de colaps.

„Am identificat în interiorul Ministerului Sănătății o sumă de 150 de milioane din relocare, evident, de la alte proiecte, pe care am alocat-o către unitățile de primiri urgențe, tocmai pentru a reduce presiunea financiară de pe cele mai critice zone, unități primiri urgențe și ambulanțe, buget care acoperă nevoile pentru luna octombrie și luna noiembrie și început de decembrie. La rectificarea bugetară, evident că sumele relocate vor trebui atribuite din nou. Fac apel la calm din partea oamenilor, să știe că la UPU și ambulanța au bani și resurse pentru a interveni în situațiile de urgență”, a mai spus Rogobete.

Social-democratul a adăugat că, spre deosebire de Guvernul Bolojan care „a tăiat cu barda”, Guvernul Niculescu prioritizează sistemul de sănătate.

„Din discuțiile prealabile avute până acum cu ambele părți, pare că sistemul de sănătate este o prioritate pentru acest Guvern și asta este un lucru important. Spre deosebire de Guvernul condus de Bolojan, unde din sănătate s-a redus deficitul, s-a tăiat cu barda și am ajuns la UPU să nu mai avem medicamente pentru pacienții cu infarct”, a mai spus Rogobete.

În aceste zile, ministrul Finanțelor elaborează rectificarea bugetară și face calculele pentru bugetul pentru 2027. Social-democrații amenință că nu vor susține nicio rectificare până când ministrul Finanțelor nu va prezenta public situația reală a bugetului României, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți cu Alexandru Nazare, iar cifrele discutate arată că statul are de acoperit plăți restante și cheltuieli de zeci de miliarde de lei până la sfârșitul anului.