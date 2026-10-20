Grindeanu îl somează pe Nazare să prezinte, în Parlament, situația financiară a României. "Avem un necesar de 30 de miliarde"

Liderul PSD consideră că este necesară o evaluare clară a obligațiilor financiare și a sumelor de care statul are nevoie .Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte în Parlament situația financiară actualizată a statului, înainte de rectificarea bugetară. Liderul PSD consideră că este necesară o evaluare clară a obligațiilor financiare și a sumelor de care statul are nevoie până la sfârșitul anului, în condițiile în care, potrivit estimărilor prezentate de acesta, necesarul ar depăși 30 de miliarde de lei.

"Este nevoie, în primul rând, să prezentăm situația. Am dat un termen de două săptămâni pentru ca situația financiară la zi să fie prezentată în Parlament. Parlamentul reunit este cel mai bun forum pentru asta, fără nuanțe care să ducă spre chestiuni interpretabile.

Ministrul Finanțelor trebuie să vină și să spună unde ne aflăm. Situația financiară pare să fie una foarte grea.

Avem 3 miliarde de euro, din ce ne spun constructorii, pentru lucrările executate și nefacturate. Asta înseamnă 16 miliarde de lei.

Mai este nevoie de vreo 10 miliarde de lei pentru asigurarea funcționării statului până la sfârșitul anului. mai sunt și plățile pentru magistrați

Din start, ajungem la peste 30 de miliarde de lei în acest moment, adunând doar trei sume. Este corect, este cât se poate de fair ca domnul Nazare să vină în Parlament și să prezinte situația la zi", a spus Grindeanu.

Amintim că Ministerul Finanţelor a publicat, marţi, un nou mesaj al agenţiei Moody’s pentru România, în care se accentuează că formarea noului Executiv ar permite aprobarea bugetului pentru 2027 până la finalul acestui an, ceea ce ar contribui la menținerea credibilității parcursului fiscal al României. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate.