AfD încearcă să obțină șefia Parlamentului din Saxonia-Anhalt. Votul istoric are loc astăzi

3 minute de citit Publicat la 10:47 06 Oct 2026 Modificat la 10:47 06 Oct 2026

Tobias Rausch s-a descris drept un politician „pragmatic”. Foto: Profimedia Images

După victoria zdrobitoare de la alegerile regionale din landul estic Saxonia-Anhalt, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) face un pas istoric pentru a deține puterea. Partidul încearcă să obțină șefia parlamentului nou ales pentru membrul AfD Tobias Rausch. În ciuda scorului uriaș obținut la alegeri, AfD nu are majoritate singur. O victorie astăzi depinde de Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), care are cinci deputați, relatează Euronews. Funcția este una cu greutate la nivel național, nu simbolică, și ar putea semnala cum va arăta viitorul guvern al landului.

Parlamentarii din landul estic Saxonia-Anhalt se reunesc pentru prima dată de când partidul a câștigat alegerile de acolo, în urmă cu câteva săptămâni.

AfD vrea ca Tobias Rausch să devină președintele parlamentului nou ales din capitala landului, Magdeburg. Funcția este una cu greutate la nivel național. Nu este însă sigur că va obține majoritatea necesară.

AfD a câștigat alegerile din land din 6 septembrie, cu 43,8% din voturi, și deține acum 39 dintre cele 83 de mandate. În calitate de cel mai mare grup parlamentar, are dreptul de a propune președintele Parlamentului. Pentru alegerea propriu-zisă este suficientă o majoritate simplă a voturilor valabil exprimate.

În consecință, Rausch depinde de voturile de la celelalte partide.

Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), care are cinci deputați, a anunțat că îl va susține. Uniunea Creștin-Democrată (CDU), social-democrații (SPD), Verzii și Partidul Stângii intenționează să voteze împotriva candidatului AfD. Dacă deputații BSW vor vota pentru Rausch, acesta va avea voturile necesare.

De ce este atât de important acest vot?

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată drept organizație extremistă de dreapta de Oficiul pentru Protecția Constituției, serviciul de informații interne, care este o structură din cadrul Ministerului de Interne condus de CDU.

Prin urmare, observatorii consideră că o eventuală alegere a lui Rausch ar reprezenta un moment de cotitură în politica landului.

Funcția de președinte al Parlamentului nu este una pur simbolică: președintele conduce ședințele plenului și Consiliul Bătrânilor și coordonează administrația parlamentului.

Politologul Nicolas Spohn a declarat pentru revista Focus că puterea președintelui constă „mai ales în chestiuni procedurale și în atribuțiile legate de regulamentul parlamentului”.

Spohn a atras atenția că rămâne de văzut cum va exercita efectiv funcția un politician de la AfD.

Rausch s-a descris drept un „pragmatic”. „Nu sunt un radical, sunt pragmatic”, a declarat el, potrivit Agenției Germane de Presă. El a spus că vrea „să țină cont, pe cât posibil, de interesele tuturor”.

Cultura dezbaterii din Parlament, a spus el, ar trebui să fie „dură în ceea ce privește fondul, dar corectă cu persoanele”.

Un semnal pentru viitorul guvern

Alegerea președintelui Parlamentului landului nu stabilește cine va conduce viitorul guvern. Totuși, este un vot care va fi urmărit îndeaproape.

Liderul AfD Ulrich Siegmund vrea să fie ales șeful guvernului statului în luna decembrie, dar are nevoie de cel puțin 42 de voturi.

În aceste condiții, scrutinul de astăzi este considerat și un prim test al relației dintre AfD și BSW.

Liderul grupului parlamentar al CDU și premierul în exercițiu al landului, Sven Schulze, a anunțat că partidul său va vota împotriva candidatului AfD.

Ce se întâmplă astăzi în Parlamentul landului

Ședința începe la 12:00, ora României.

În calitate de parlamentar cu cea mai mare vechime, Eva von Angern, din partea Partidului Stângii, va deschide ședința inaugurală. Mai întâi va fi stabilit cvorumul și vor fi adoptate, printre altele, ordinea de zi și regulamentul de procedură provizoriu.

Președintele este ales prin vot secret. Dacă niciun candidat nu obține majoritatea necesară în primul tur, pot avea loc tururi suplimentare.

După vot, ședința va fi suspendată. Consiliul Bătrânilor va discuta apoi posibile modificări ale regulamentului de procedură. Printre punctele programate ulterior se numără și alegerea vicepreședinților.

AfD a reușit deja să impună o modificare a planului de dispunere a locurilor: în calitate de cel mai mare grup parlamentar, va ocupa de acum înainte locurile din centrul sălii, și nu pe cele din extrema dreaptă.

Proteste au fost anunțate pentru a coincide cu ședința. Alianța „Solidarisches Magdeburg” organizează o manifestație în fața parlamentului landului, împreună cu alte inițiative.

Până când va fi ales și învestit un nou șef al guvernului, actualul guvern al landului va rămâne în funcție.