Vreme de vară în octombrie: Temperaturile urcă la 28 de grade. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Vreme de vară în octombrie: Temperaturile urcă la 28 de grade. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămân, intervalul 5 octombrie - 18 octombrie. Potrivit specialiștilor, primele zile din interval vor aduce temperaturi de vară în mai multe regiuni, cu maxime de până la 28 de grade, însă vremea se schimbă spre finalul săptămânii. Din 9-10 octombrie, temperaturile vor scădea, iar ploile vor cuprinde treptat mare parte din țară.

Vremea în Banat

În perioada 5 – 8 octombrie valorile termice diurne se vor situa cu mult peste mediile multianuale specifice primei decade a lunii octombrie, cu maxime în general de 25...28 de grade. O răcire a vremii este probabilă în 9 și 10 octombrie (maxime ce ar urma să coboare până în jurul a 20 de grade), iar pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 21...22 de grade. Media temperaturilor minime va fi în jurul a 6 grade în primele 3 nopți, dar va urca la 10...12 grade în data de 9 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 8 grade.

În zilele de 9, 10 și 11 octombrie, prezenta estimare indică ploi locale. Vor fi ploi și în a doua săptămână, cu o probabilitate mai mare în jurul date de 14 octombrie.

Vremea în Crișana

În perioada 5 – 8 octombrie vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime în general de 25...28 de grade. O răcire a vremii este probabilă în 9 și 10 octombrie (maxime ce ar urma să coboare până în jurul a 20 de grade), iar pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 20...21 de grade. Media temperaturilor minime va de 6...8 grade în primele 3 nopți, dar va urca la 10...12 grade în data de 9 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 8 grade.

În zilele de 9, 10 și 11 octombrie, prezenta estimare indică ploi locale. Sunt prognozate ploi și în a doua săptămână, cu o probabilitate mai mare în jurul date de 14 octombrie și după 17 octombrie.

Vremea în Transilvania

În perioada 5 – 9 octombrie vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi de 21...25 de grade, iar a celor minime de 3...5 grade. La finalul primei săptămâni este posibilă o răcire a vremii, încât pentru ziua de 11 octombrie, media temperaturilor maxime va fi de 18...19 grade, iar pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade. Media temperaturilor minime pentru finalul primei săptămâni și pentru perioada 12 – 18 octombrie va fi în jurul a 6 grade.

În zilele de 10 și 11 octombrie, prezenta estimare indică ploi locale. Sunt posibile perioade cu ploi locale și în a doua săptămână.

Vremea în Maramureș

În perioada 5 – 8 octombrie vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime în creștere ușoară de la o zi la alta, ce vor atinge valori de 25...26 de grade. Deși predictibilitatea prognozei scade semnificativ spre finalul primei săptămâni (9-11 octombrie), o răcire a vremii este posibilă, încât media temperaturilor maxime ar urma să coboare până la 18...19 grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 19...20 de grade. Media temperaturilor minime va de 4...6 grade în primele 3 nopți, dar va urca la 10...11 grade în 9 și 10 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 7 grade.

Sunt prognozate ploi în zilele de 9, 10 și 11 octombrie. Vor fi perioade cu ploi și în a doua săptămână.

Vremea în Moldova

În perioada 5 – 9 octombrie vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi de 22...24 de grade, iar a celor minime de 6...8 grade. La finalul primei săptămâni este posibilă o răcire ușoară a vremii, încât pentru ziua de 11 octombrie, media temperaturilor maxime va fi de 19...20 de grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade, posibil mai scăzută la finalul intervalului. Media temperaturilor minime pentru finalul primei săptămâni și pentru perioada 12 – 18 octombrie va fi de 8...9 grade.

Vor fi perioade cu ploi după 10 octombrie. Probabilitatea în prezenta estimare este mai mare în 10 și 11 octombrie, dar și după 15 octombrie.

Vremea în Dobrogea

Media temperaturilor maxime se va menține în jurul a 22 de grade până pe 8 octombrie, va crește la 24...25 de grade în ziua de vineri (9 octombrie), iar ulterior va reveni la 22 de grade, ușor mai scăzută spre finalul intervalului de anticipație. Așadar, prezenta estimare nu indică

schimbari majore în evoluția temperaturilor maxime, cu mențiunea că predictibilitatea scade tot mai mult după primele 4...5 zile de anticipație, iar eventuale situații extreme, nu sunt surprinse de acest produs meteorologic Temperaturile minime vor înregistra o creștere evidentă de la o noapte la alta, astfel de la o medie a acestora de 7 grade în prima noapte, se va ajunge la 14 grade în 10 octombrie, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 12 grade.

La nivelul acestei regiuni, probabilitatea pentru ploi va fi în creștere, mai ales după mijlocul lunii octombrie.

Vremea în Muntenia

Media temperaturilor maxime se va menține la 24 de grade până pe 8 octombrie, va crește la 26 de grade în ziua de vineri (9 octombrie), iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 22 de grade. Primele nopți din interval vor fi reci, cu o medie a temperaturile minime de 5...6 grade, însă până pe 10 octombrie se va înregistra o creștere evidentă de la o noapte la alta, astfel se vor atinge valori de 11...12 grade. În a doua săptămână prezenta estimare indică o medie a temperaturilor minime de 8...10 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 și 11 octombrie și spre mijlocul lunii.

Vremea în Oltenia

În perioada 5 – 9 octombrie vor fi zile calde, cu maxime în general de 25...26 de grade. O răcire a vremii este probabilă în 10 octombrie (maxime ce ar urma să coboare până în jurul a 21 de grade), iar pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 22 de grade (fără variații semnificatie). Media temperaturilor minime va fi în jurul a 6 grade în primele nopți, dar va urca la 10...12 grade în data de 9 și 10 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile de 8...9 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 și 11 octombrie și spre mijlocul lunii (14 – 16 octombrie).

Vremea la munte

Vor urma zile calde și în zona de munte, unde în perioada 5 – 9 octombrie, media temperaturilor maxime se va menține la 15...16 grade. O răcire a vremii este estimată pentru 10 și 11 octombrie, când temperaturile maxime vor fi de 10...11 grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 12 de grade. Media temperaturilor minime pe parcusul celor două săptămâni de anticipație, va oscila între 4 și 6 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 și 11 octombrie, dar perioade cu ploi pot să apară și în a doua săptămână (12 – 18 octombrie).