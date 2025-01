Francisc Dokonal a povestit cum a venit Călin Georgescu să-i ceară 50 de milioane de euro: Mi-a zis că vrea să candideze independent

Francisc Dokonal (stânga) susține că, în cele din urmă, a decis să nu-i dea lui Călin Georgescu 50 de milioane de euro pentru campanie. Surse foto: captură Antena 3 CNN, Profimedia Images

Omul de afaceri Francisc Dokonal a dezvăluit la Antena 3 CNN amănunte din episodul în care Călin Georgescu s-a întâlnit cu el la Viena, după care, într-o discuție ulterioară, i-a cerut 50 de milioane de euro pentru campania electorală.

Potrivit lui Dokonal, Georgescu a fost însoțit de omul de afaceri constănțean Ionel Rusen.

Rusen se numără printre susținătorii cunoscuți ai lui Georgescu și este acuzat într-o plângere penală, alături de fostul candidat prezidențial, că l-ar fi înșelat cu un milion de euro pe un om de afaceri din Buzău.

Banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu.

Dokonal a spus că, în cele din urmă, a decis să nu-i dea bani lui Georgescu.

Dialogul între jurnalista Antena 3 CNN și Francisc Dokonal, în continuare.

Francisc Dokonal: În opinia mea, Călin Georgescu este victima unor oameni din servicii care își plătesc polițe

Francisc Dokonal: După părerea mea, Călin Georgescu este victima unor jocuri (făcute) de niște oameni din servicii care își plătesc polițele. Eu m-am văzut cu domnul Călin Georgescu. (Ionel) Rusen m-a rugat să mă văd (cu el) în 2021, la Viena. M-am dus la (cafeneaua) Baden bei Wien, m-am văzut cu dânsul. A întârziat 20 de minute. La întâlnire aveam cafeaua pregătită, am schimbat (cuvinte) maxim 10 minute.

Nu pot să vă spun conținutul discuției. Vă spun doar atâta, că am avut o divergență de opinie în care eu i-am spus 'avem gură să ne ascundem gândurile și nu ne putem juca cu destin unei țări și unei națiuni'.

Antena 3 CNN: E adevărat că v-a cerut bani domnul Georgescu pentru campanie?

Francisc Dokonal: Domnul Georgescu mi-a cerut bani după un an și ceva, la mine în birou. Mi-a cerut 50 de milioane, că are nevoie ca să fie independent și să nu depindă de nimeni.

Antena 3 CNN: 50 de milioane de euro v-a cerut? Euro? La un an după ce v-ați văzut în Viena?

Francisc Dokonal: Da, la un an după ce ne-am văzut în Viena. (A venit) tot cu domnul Rusen.

Antena 3 CNN: Aveți cum să probați asta? Că v-a cerut 50 de milioane de euro.

Francisc Dokonal: Pot dovedi că Georgescu mi-a cerut bani doar dacă "ăștia" pun la dispoziție înregistrările

Francisc Dokonal: Doamnă, păi cine naibii? Doar ăștia - că am birourile pline de microfoane - dacă pun la dispoziție înregistrările. Păi astea sunt lucruri foarte lucruri delicate.

Antena 3 CNN: Ce ați zis dumneavoastră când v-a cerut 50 de milioane de euro pentru?

Francisc Dokonal: Am zis că nu pot să-i dau. Am zis că statutul nu îmi permite să-mi implic în politică. În declarație am spus foarte clar lui Călin: 'Nu iei niciun ban de la nimeni. Cine crede în tine și în ideile tale, să plătească'. Și eu i-am promis că dacă ajunge președinte și face acest lucru, să nu depindă de nimeni, să nu poată fi șantajat, să declare interesul național...

Antena 3 CNN: Și el ce v-a zis? De unde vă dă banii aceștia înapoi? E o sumă imensă.

Francisc Dokonal: Doamnă, lucrăm în firme de idioți? Păi cum să dai înapoi banii pentru campania electorală? Nu îmi puteam permite să fiu legat de niciun fel de activitate politică.

Antena 3 CNN: Și discuția asta pe partea de de bani de la dumneavoastră din birou a fost acum doi ani?

Francisc Dokonal: I-am spus lui Călin Georgescu să renunțe la legăturile sale. Mi-a spus că o va face

Fracisc Dokonal: În 2022. Ultima discuție care am avut-o cu domnul Georgescu, fiindcă Rusen, cu Douglas Anderson, cu Prundăreanu și cu celălalt din Austria au vrut ca eu să pun colateralul, iar ei să îl finanțeze într-un anumit mod. Mi-au propus o afacere care părea foarte interesantă pentru mine.

Era chiar înainte de a mă opera de cancer și am spus că aș dori să am mai multe informații legate de operațiune și că voi avea un punct de vedere după ce voi face due diligence-ul (evaluarea afacerii, n.r.)

Am făcut un due diligence și am ajuns la o concluzie că era o spălare de bani dintr-o societate care făcea operațiuni de cazino în Muntenegru. Era implicat Massimiliano Arena. Am toate documentele bancare, comunicări, tot.

L-am chemat în 2023 pe domnul Georgescu la mine în birou. I-am arătat due diligence-ul, i-am spus să nu se bage și să renunțe la legăturile pe care le are. Mi-a promis că renunță. M-a întrebat dacă îmi susțin punctul de vedere de a finanța, în cazul în care el ajunge președinte, proiecte din conceptul lui. I-am promis, ne-am dat mâna, ne-am urat succes.

Cine este Francisc Dokonal

Potrivit informațiilor publicate în presa centrală, consultantul financiar Francisc Ștefan Anton Dokonal reprezintă compania FVD Global House SA, cu sedii declarate în București, Marea Britanie, Luxemburg și Seychelles.

Compania este specializată în consultanță pentru afaceri și management.

Potrivit documentelor firmei publicate în Monitorul Oficial, compania este deținută de Francisc Dokonal cu 80% din participații, de soția lui, Mihaela, cu 10%, și de fiul lor, Paul Sebastian, cu alte 10%.

Francisc Dokonal se prezintă drept Francis Von Dokonal și pretinde că este descendentul unui nobil austriac, Rudolf Von Dokonal, și al unei prințese abhaze.

Este născut în 1957 în orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin.