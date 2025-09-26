Anchetă în 3 ţări: Pe urma banilor lui Călin Georgescu. DIICOT confirmă pentru Antena 3 CNN noi cercetări în ţeapa de 1,1 milioane euro

Alături de Călin Georgescu au fost reclamați, de asemenea, fostul ofițer al "Doi și-un sfert", Ion Negoescu, omul de afaceri Ionel Rusen și afaceristul Arena Massimiliano. Foto: Getty Images

Problemele penale pentru Călin Georgescu continuă, după ce a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, alături de Horațiu Potra și alți mercenari. Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, DIICOT a confirmat că ancheta avansează și în primul dosar în care acesta a fost reclamat de către omul de afaceri Răzvan Leu pentru o "țeapă" de 1,1 milioane de euro, încă din ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

"Cercetările se efectuează in rem, la nivelul DIICOT - Structura Centrală, cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 Cod penal, și înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 256 indice 1 Cod penal. În acest dosar au fost emise ordine europene de anchetă către autoritățile judiciare din Marea Britanie, Italia și Elveția", se arată în răspunsul celor de la DIICOT.

"În cursul anului 2021, Răzvan Liviu Leu, fiind împreună cu Negoescu Ion în localitatea Câmpulung Muscel, s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care era însoțit de Ionel Rusen, persoană care i-a fost prezentată de către Călin Georgescu ca fiind un potent și serios om de afaceri, cu conexiuni și posibilități reale de a dezvolta o afacere și de a intermedia obținerea unui împrumut — de fapt, a unei linii de credit acordate în vederea realizării unei afaceri în domeniul financiar, respectiv al tranzacțiilor cu cantități mari de material prețios – aur, tranzacții ce urmau a se realiza în Dubai", se arată în plângerea penală.

Operațiunea de a scoate banii de la Leu a continuat cu noi manevre.

"Ulterior acestor întâlniri, Ionel Rusen l-a prezentat pe Răzvan Liviu Leu directorului Wealth Bank Transfer LTD, respectiv lui Massimiliano Arena, pentru a obține un împrumut — de fapt, o linie de credit — în valoare de aproximativ 6 milioane de euro", mai arată plângerea.

Pentru că nu a primit creditul, Răzvan Leu și-a cerut banii înapoi. Georgescu și apropiații lui i-au promis, în anul 2022, că îi vor restitui banii printr-o altă companie elvețiană, dar acest lucru nu s-a întâmplat. În 2023, Călin Georgescu i-ar mai fi promis afaceristului că îi va da banii înapoi după ce îi vor intra fondurile colectate pentru campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024. Greșeala fatală pentru Georgescu a fost aceea de a-i trimite, de pe telefonul personal, mai multe ordine de plată fără acoperire. Această probă îl leagă direct de operațiunea de înșelăciune.

Conform denunțului, Ion Negoescu este prieten cu Călin Georgescu de peste 15 ani. Leu a avut mai multe întâlniri cu Negoescu în clădirea Senatului României, unde acesta era, la momentul respectiv, șeful serviciului de protecție a informațiilor clasificate din Senatul României. A fost detașat de la Ministerul Afacerilor Interne în februarie 2017 și a plecat prin pensionare în 15 aprilie 2021. În perioada 2007-2008, Negoescu a fost adjunctul șefului Diviziunii de Control și Autoprotecție din DGIPI, celebrul "Doi și-un sfert".