Patronii cu afaceri în Delta Dunării acuză că reducerea vitezei maxime a bărcilor afectează turismul și pescuitul. "Mergem invers?"

Unul dintre canalele Deltei Dunării. foto: freepik.com

Asociația Patronatelor în Turism - Delta Dunării (APTDD) susține că propunerea legislativă privind amendarea persoanelor ale căror ambarcațiuni circulă cu viteze mai mari de 5 kilometri pe oră are la bază o idee bună, însă va afecta turismul și pescuitul în rezervație, notează Agerpres.

Președintele APTDD, Daniel Ilușcă, a declarat pentru AGERPRES că viteza maximă de 5 kilometri pe oră pentru ambarcațiuni este deja prevăzută în hotărârea de Guvern nr. 538/2015 pentru unele canale din Deltă, pe alte canale existând limitări ale vitezei maxime de 20 de kilometri pe oră, respectiv 40 de kilometri pe oră.

''Acea propunere nu e bună, mai ales că vorbim despre o lege. Reglementare privind circulația pe drumurile naționale sau europene nu se face prin lege, ci prin hotărâre de Guvern sau alte reglementări. Dunărea, atunci când apa este mare, are inclusiv pe canale o viteză de 10 kilometri pe oră. Ce facem, mergem invers? Dacă ai vrea să mergi de la Murighiol la Crișan, un traseu mic, l-ai face în cinci ore. Gândiți-vă că nu poți sta atâta timp pe un traseu, iar unii oameni nu pot sta atâta timp nemișcați într-o barcă în care nu au nicio toaletă'', a afirmat președintele APTDD.

Daniel Ilușcă a mai spus că apreciază inițiativa parlamentarilor chiar și în contextul în care aceasta nu face referire la nave, ci doar la ambarcațiuni, deoarece încearcă să protejeze pontoanele de acostare și bărcile localnicilor.

''Sunt grav afectate pontoanele astea, dacă sunt supuse unor valuri dese de trei sau patru metri, cauzate de navele de croazieră care trebuie să se încadreze într-un anumit timp pentru excursie și care uită să oprească în dreptul localităților. Eu personal am schimbat un ponton care m-a costat vreo 80.000 de euro, pentru că cel vechi a fost distrus de valuri. Soluția cred că este completarea hotărârii de Guvern care a fost discutată nu doar cu noi, operatorii din turism, dar și cu pescarii și primarii de la acea vreme'', a menționat Daniel Ilușcă.

Efectele legii

El a amintit de asemenea că peștele pescarilor se poate strica dacă aceștia circulă cu viteze mici, în condițiile temperaturilor extrem de ridicate.

''Cred că cei care fac prevederi legale ar fi bine să se consulte cu localnicii'', a conchis președintele APTDD, Daniel Ilușcă.

Asociația pe care o conduce este una din entitățile care a susținut Regulamentul de circulație în Delta Dunării și a amenințat cu proteste ample atunci când Administrației Rezervației a anunțat că intenționează să modifice hotărârea, astfel încât limitarea vitezei să fie înlocuită de limitarea capacității motoarelor ambarcațiunilor.

În urmă cu o lună, senatorii au adoptat un proiect de lege care prevede ca viteza de navigație pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării să fie de 5 kilometri la oră și care stabilește amenzi pentru depășirea acesteia de până la 700 de lei pentru persoanele fizice, respectiv 1.000 lei pentru persoanele juridice, proiectul modificând și completând Legea 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Senatul este primul for sesizat și Camera Deputaților este decizională.