Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. INHGA: "Pe sectorul Călărași-Cernavodă, au fost impuse restricții la irigații"

Fluviul Dunărea, la Corabia, la confluența cu râul Olt. Sursa foto: Facebook/ Apele Române Olt

Fluviul Dunărea a inregistrat cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani, de 1.750 mc/s la intrarea în țară, iar în următoarele zile nivelul apei va continua să scadă până la aproximativ 1.700 mc/s, a anunţat joi, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Din cauza debitelor reduse, au fost deja impuse restricții pentru irigații pe sectorul Călărași - Cernavodă. În plus, reprezentanţii INHGA au precizat în comunicat că, începând de luni, 20 iulie, debitul Dunării la intrarea în țară este estimat să crească până la 1.900 mc/s, pe fondul precipitațiilor prognozate în bazinul hidrografic al fluviului.

Potrivit documentului transmis joi după-amiaza de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul actual al Dunării la Baziaș este comparabil cu minimul înregistrat în anul 2003, când fluviul avea un debit de 1.650 mc/s. Recordul negativ rămâne însă cel din 1985, când la intrarea în România au fost măsurați doar 1.400 mc/s. Potrivit prognozei hidrologilor, tendința de scădere se va menține încă 4-5 zile.

"Dunărea atinge astăzi cel mai mic debit istoric din ultimii 30 de ani, respectiv de 1.750 mc/s, având o tendință de scădere pentru următoarele 4-5 zile, ajungând până la nivelul de 1700 mc/s, conform prognozei INHGA. Astfel, debitul actual al Dunării la Baziaș este comparabil cu valoarea minimă înregistrată în 2003 când Dunărea atingea debitul de 1650 mc/s. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în țară 1400 mc/s", s-a precizat în comunicatul făcut public pe site-ul oficial al instituţiei, dar şi într-o postare pe Facebook.

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Debitele reduse au determinat deja aplicarea restricțiilor de treapta a III-a pentru irigații pe sectorul Călărași–Cernavodă, ceea ce înseamnă furnizarea unor volume mai mici de apă către utilizatori. Totodată, autoritățile precizează că, începând din 20 iulie, pe fondul precipitațiilor prognozate în bazinul Dunării, debitul fluviului este estimat să revină pe un trend ascendent și să ajungă la aproximativ 1.900 mc/s.

"În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosințe (irigații), respectiv treapta III de restricții, care înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații.

Începând de luni, 20 iulie, datorită precipitațiilor prognozate în bazinul hidrografic al Dunării, debitul Dunării la intrarea în țară va avea o tendință de creștere și va ajunge la 1900 mc/s. INHGA reactualizează zilnic prognoza pentru Dunăre, pentru un interval de maximum 7 zile, această prognoză fiind accesibilă publicului pe site-ul www.hidro.ro, aici", au mai adăugat reprezentanţii INHGA.

În comunicat se mai arată că Administrația Națională "Apele Române" și Hidroelectrica au început evacuări controlate de apă din acumulările de pe râurile Olt și Argeș pentru a menține nivelurile minime necesare alimentării cu apă a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Autoritățile avertizează, de asemenea, că temperaturile ridicate și nivelurile scăzute ale Dunării pot favoriza intensificarea fenomenelor de înflorire algală, motiv pentru care situația este monitorizată permanent.

"Pentru a preveni pe cât posibil impactul reducerii debitelor Dunării din această perioadă, Administrația Națională «Apele Române» și Hidroelectrica au început evacuări de debite controlate pe acumulările de pe Olt (S.C. Hidroelectrica) și Argeș (Admnistrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea) în vederea menținerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă.

O dată cu temperaturile ridicate și scăderea nivelelor pe Dunăre, fenomenele de înflorire algală se pot amplifica.

Administrația Națională «Apele Române» monitorizează prin Administrațiile Bazinale de Apă riverane Dunării și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor situația evoluției debitelor Dunării și alături de S.C. Hidroelectrica iau măsuri în vederea menținerii unor debite minime pe Dunăre pentru asigurarea producției de energie nucleară", s-a mai transmis în document.