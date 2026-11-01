Criza financiară de la Volkswagen afectează unul dintre cele mai celebre modele ale sale. Maşina nu va mai fi fabricată la Wolfsburg

2 minute de citit Publicat la 08:50 01 Noi 2026 Modificat la 08:57 01 Noi 2026

Criza financiară de la Volkswagen afectează unul dintre cele mai celebre modele ale sale. FOTO: Hepta

Volkswagen suspendă lucrările de dezvoltare a modelului Golf complet electric la sediul său din Wolfsburg, în contextul în care reducerile drastice de costuri, aplicate de producătorul auto, vizează acum unul dintre modelele sale emblematice pentru viitor, informează Reuters.

„Știu ce înseamnă Golf pentru Volkswagen și pentru Wolfsburg. De aceea, această decizie nu a fost deloc ușoară pentru noi”, a declarat Thomas Schaefer, CEO al mărcilor de volum din cadrul grupului german.

„Pur și simplu nu ne permitem aceste lucrări în acest moment”, a adăugat el.

Această evoluție scoate în evidență presiunea financiară cu care se confruntă cel mai mare producător auto din Europa, în timp ce acesta își continuă planurile de a elimina 100.000 de locuri de muncă și de a închide până la patru fabrici din Germania.

Pierderi istorice pentru VW

Joi, Volkswagen a raportat cea mai mare pierdere trimestrială din ultimul deceniu și a reiterat apelul către părțile interesate, inclusiv puternicele sindicate, de a susține programul de restructurare.

Wolfsburg, o unitate de producție masivă, situată în inima industrială a grupului, în landul Saxonia Inferioară, și un simbol al tradiției germane în industria auto – înregistrează un deficit de 300 de milioane de euro (336 de milioane de dolari) față de obiectivul său de reducere a costurilor, potrivit documentului intern.

Fabrica nu se numără printre cele amenințate cu închiderea, însă operațiunile Volkswagen din Germania se confruntă cu o presiune tot mai mare de a reduce costurile.

Tensiuni între conducere şi angajaţi

Tensiunile au escaladat în relația cu sindicatul IG Metall, care ia în considerare declanșarea unor greve începând cu 1 ianuarie.

Nemulțumirea angajaților a fost alimentată și de o decizie a mărcii Audi – parte a grupului – de a investi 4 miliarde de dolari într-o nouă fabrică în SUA. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment electoral al președintelui american Donald Trump, înainte ca proiectul să primească aprobarea consiliului de administrație.

Consiliul de întreprindere al Volkswagen a precizat că suspendarea lucrărilor de dezvoltare pentru modelul ID. Golf nu va întârzia lansarea acestuia, dând asigurări că timpul pierdut va fi recuperat.

„Totuși, înghețarea cheltuielilor pentru lucrările preliminare la ID. Golf reprezintă încă un indiciu al situației financiare tensionate în care se află grupul”, a transmis consiliul de întreprindere.

ID. Golf este unul dintre primele vehicule planificate pentru noua generație a arhitecturii software SSP de la Volkswagen – o platformă utilizată la nivelul întregului grup, concepută pentru a reduce complexitatea și costurile de producție.

Deși lansarea sa a fost deja amânată față de termenul inițial stabilit pentru 2026, această platformă este esențială pentru eforturile Volkswagen de a crea vehicule electrice mai competitive, într-un context în care rivalii chinezi își extind prezența în Europa.