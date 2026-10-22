Declarație explozivă a șefei AfD despre România. Alice Weidel spune că Putin are dreptate când se plânge de Scutul de la Deveselu

Lidera AfD, Alice Weidel. Foto: Profimedia Images

Lidera AfD, Alice Weidel, a declarat miercuri, într-un interviu pentru The Economist, că Occidentul trebuie să țină cont de „interesele de securitate” ale Rusiei și să îl „forțeze” pe Zelenski să facă pace cu Putin. În interviu, Weidel vorbește despre motivele invaziei din Ucraina și îi ia apărarea lui Putin folosind narativul propagandei Kremlinului. Aceasta acuză NATO că nu a ținut cont de „îngrijorările” Rusiei și că a „instalat sisteme de rachete, cu capacitate nucleară, în apropierea graniței, în special în România”. Weidel se referă la sistemul Aegis de la Deveselu, care este un sistem american strict defensiv.

„E mult istorie în urmă. Trebuie să ne uităm și la interesele de securitate ale Rusiei. Și în trecut asta a fost marea greșeală. Nimeni nu a ascultat îngrijorările Rusiei privind apropierea NATO de granițele Rusiei. Rusia a spus asta de multe ori, de ce nimeni nu a ascultat îngrijorările Rusiei când sisteme de rachete au fost puse la graniță, în special în România, capacități cu dispozitive nucleare, precum sistemul Aegis? Ce încerc să spun este că e multă istorie. Pentru a avea o pace în Ucraina trebuie să ne uităm nu doar la interesele de securitate ale Ucrainei, ci și ale Rusiei”, a spus aceasta.

Vladimir Putin, oficialii ruși și propaganda Kremlinului au alimentat pentru o lungă perioadă de timp narativul că SUA au instalat în România capacități nucleare care reprezintă o amenințare pentru Rusia. În 2022, în timpul unei întâlniri dintre Putin și Viktor Orban, liderul de la Kremlin a spus că pe dispozitivele de la Deveselu ar putea fi instalate rachete Tomahawk, sisteme ofensive care ar acoperi teritoriul Rusiei pe mii de kilometri. „Ei bine, nu este asta o ameninţare pentru noi?”, concluziona Putin.

În realitate, la Deveselu este un sistem exclusiv defensiv, conceput pentru a detecta, urmări și intercepta rachete balistice și dispune de interceptori antibalistici capabili să lovească rachete cu rază medie și intermediară de acțiune. Scutul este alcătuit din 24 de rachete interceptoare Standard Missile 3 (SM-3) (fără încărcătură/focoase explozive, distrugerea făcându-se prin impact cinetic – „hit-to-kill”) și un radar antibalistic performant și sistemul de comandă și control Aegis.

Weidel a mai spus că războiul din Ucraina a afectat economia Germaniei și că Zelenski trebuie „forțat” să facă pace.

„Acest război nu este în interesele noastre. Este profund periculos pentru securitatea noastră națională... Pentru pacea în Ucraina, trebuie să luăm în considerare nu doar interesele de securitate ale Ucrainei, ci și interesele de securitate ale Rusiei. Aceasta a fost principala greșeală a ultimilor 20 de ani - nerecunoașterea preocupărilor Rusiei în materie de securitate”, a mai declarat Weidel.

Este „foarte riscant și foarte stupid” să ataci o țară înarmată nuclear cu drone, a spus Weidel: „Trebuie să punem capăt acestui lucru și trebuie să punem presiune pe președintele Ucrainei pentru a demonstra disponibilitatea de a opri pierderea de vieți omenești și această strategie foarte riscantă pentru întreaga Europă”.

Lidera AfD, cunoscută pentru apelurile sale la restricții privind imigrația, a declarat, de asemenea, că, în opinia sa, ucrainenii, la fel ca sirienii și afganii, ar trebui să părăsească Germania după încheierea războiului. „Și ucrainenii vor trebui să părăsească țara noastră când se va termina acest război. Este vorba de milioane de oameni, aproximativ patru până la cinci milioane, și trebuie să părăsească țara noastră. Dar guvernul nostru face opusul: aruncă pașapoartele noastre germane”, a declarat ea.