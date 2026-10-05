Cristian Tauru a devenit, la 17 ani și 8 luni, cel mai tânăr campion naţional absolut la drift din România

Cristian Tauru, cel mai tânăr pilot de drift din istoria motorsportului românesc. Foto: Captură christian.tauru / Instagram

Pilotul bucureştean Cristian Tauru a devenit, la numai 17 ani şi 8 luni, cel mai tânăr campion naţional de drift la clasa Pro din istoria motorsportului românesc, se arată într-un comunicat de presă, trimis, luni, Agerpres. El a încheiat cu brio marea finală din Piaţa Constituţiei şi şi-a asigurat prima poziţie în clasament.

Tauru, care este elev în clasa a XI-a, a obţinut cel mai bun punctaj în calificări dintre cei 21 de piloţi de la clasa Pro, printre care s-au numărat şi concurenţi din Bulgaria şi Ucraina.

Ulterior, în battle-uri, Tauru a trecut de campionul din 2022, Radu Moise, apoi de principalul său rival la titlu, Iskren Iliev, în sferturile de finală, iar în semifinale a pierdut în faţa lui Claudiu Adam. La volanul unui BMW M4.2 2JZ de 725 de cai putere, a câştigat, în schimb, finala mică în faţa lui Andrei Cristea.

Etapa de la Bucureşti, la care au fost prezenţi aproape 10.000 de spectatori de-a lungul celor două zile de competiţie, a fost câştigată de Gabi Imre Jr, cel care deţinea până acum recordul de cel mai tânăr campion din RoDrift. Acesta cucerise titlul în 2024, la 17 ani şi 11 luni.

„Trăiesc un vis. Acum câţiva ani, nici nu îmi permiteam să mă gândesc că voi fi în această postură. Eram doar un copil care voia să fie la volanul unei maşini de drift. Să concurez împotriva idolilor mei şi să şi câştig campionatul este mai mult decât incredibil. Sunt convins că greul de-abia acum începe şi va trebui să lupt în fiecare zi de competiţie pentru a mă autodepăşi”, a spus Tauru imediat după ce a devenit campion absolut.

După cele cinci etape din acest sezon, Tauru a strâns 475 de puncte, obţinând două victorii şi alte trei clasări în top 4, în timp ce următorul clasat, Gabi Imre Jr, a acumulat 402 puncte. Podiumul final al Campionatului Naţional de Drift pentru sezonul 2026 este completat de Iskren Iliev, cu 382 de puncte. Tauru a încheiat pe primul loc dintr-un total de 29 de piloţi care au punctat în clasamentul Pro din acest sezon.

„Asistăm la un schimb de generaţii extraordinar. Cei care vin din urmă sunt extrem de talentaţi şi sunt sigur că Cristian Tauru nu va fi ultimul care bate acest record. Etapa de la Bucureşti a fost un eveniment senzaţional, în care toţi piloţii şi-au arătat măiestria în executarea derapajelor controlate. Sunt bucuros şi de faptul că am avut din nou un public atât de numeros alături de noi”, a declarat preşedintele RoDrift, Denis Manea.

La Semi Pro, noul campion este bulgarul Boian Marinov, cu 417 puncte, urmat de moldoveanul Efim Mazur, cu 389 de puncte, şi de Cătălin Stănciulescu, cu 291 de puncte.