2 minute de citit Publicat la 08:00 15 Feb 2026 Modificat la 08:07 15 Feb 2026

Raportul MSC menționează că „unele agenții de informații estimează că Rusia și-ar putea reconstitui forțele pentru un «război regional». Foto: Getty Images

Raportul pe 2026 al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC) menţionează printre altele posibilitatea ca Rusia să atace NATO în următorii ani.

Această ipoteză explozivă, bazată şi pe elemente concrete furnizate de serviciile secrete occidentale, este validată de afirmaţii publice sau documente ce poartă semnătura unor importanţi generali din spaţiul NATO.

Raportul MSC menționează că „unele agenții de informații estimează că Rusia și-ar putea reconstitui forțele pentru un «război regional» în zona Mării Baltice în termen de doi ani de la un posibil armistițiu în Ucraina – și pentru unul «local» împotriva unui singur vecin în termen de șase luni”. „Primele semne ale acestei lărgiri a câmpului de luptă sunt deja vizibile”, cu „un număr tot mai mare de incidente suspectate de Rusia, inclusiv sabotaj, vandalism, atacuri cibernetice și incendieri”.

În acest context securitar complicat, utilizarea Inteligenţei Artificiale (AI) se răspândeşte în toate domeniile, inclusiv cel analizat de noi.

Drept pentru care am întrebat pe GEMINI : Va ataca Rusia spațiul NATO?

Răspunsul vă va surprinde :

"În februarie 2026, evaluările serviciilor de informații (în special cele germane și estoniene) și ale analiștilor NATO indică faptul că, deși un război convențional total (cu tancuri și invazii pe scară largă) este puțin probabil în următoarele luni, am intrat oficial în „fereastra de risc” care începe cu anul 2026.

Iată principalele concluzii privind riscul unui atac asupra NATO:

1. 2026: „Anul Escaladării Hibride”

Analiștii de la institute precum RUSI și oficialii NATO avertizează că, din cauza epuizării resurselor în Ucraina, Rusia va prefera în 2026 războiul hibrid în locul unei confruntări directe:

Sabotaj de infrastructură: Atacuri asupra cablurilor submarine, rețelelor electrice (în special în țările baltice și Polonia) și sistemelor de transport.

Testarea Articolului 5: Incursări cu drone (cum s-a văzut deja în România și Letonia) sau incidente la frontieră pentru a vedea dacă NATO reacționează unitar sau dacă apar fisuri politice.

Arma migrației: Folosirea migranților la granițele cu Finlanda, Polonia și țările Baltice pentru a destabiliza intern aceste state.

2. Capabilitățile militare ale Rusiei în 2026

Deși Rusia și-a transformat economia în una de război, există limitări clare:

Reconstituirea forțelor: Serviciile de informații germane estimează că Rusia ar putea să-și dubleze forța militară până în 2030, însă anul 2026 este văzut ca un punct în care Moscova ar putea considera că are suficiente resurse pentru un conflict localizat (de exemplu, în zona coridorului Suwalki).

Epuizarea resurselor: NATO estimează că Rusia poate finanța actualul ritm al războiului până în 2027, dar presiunea economică (inflație, scăderea veniturilor din petrol) ar putea împinge Kremlinul spre acțiuni disperate pentru a forța o negociere în termenii săi.

3. Factorul „Unitatea NATO”

Probabilitatea unui atac depinde direct de cât de solidă pare alianța:

Efectul Trump 2.0: Există o îngrijorare reală privind o posibilă retragere parțială a sprijinului SUA, ceea ce ar putea încuraja Rusia.

Răspunsul European: Ca reacție, statele de pe Flancul Estic (inclusiv România prin programul Santinela Estică) au accelerat dotarea cu sisteme automatizate de senzori și drone pentru a detecta și neutraliza orice infiltrare rapidă.