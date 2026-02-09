Raportul Conferinței de la Munchen: Rusia ar putea ataca Țările Baltice la doi ani după armistițiul din Ucraina, și un vecin în 6 luni

Marco Rubio este aşteptat să participe la Conferinţa de Securitate de la München alături de o delegaţie numeroasăPublicat acum 15 minute
Secretarul de stat american Marco Rubio este aşteptat să participe la Conferinţa de Securitate de la München alături de o delegaţie numeroasă, a anunţat luni Wolfgang Ischinger, preşedintele acestui eveniment, care se desfăşoară de vineri până duminică în sudul Germaniei, relatează AFP, citată de Agerpres.
Anul trecut, la aceeaşi conferinţă, vicepreşedintele american JD Vance i-a uimit pe liderii europeni cu atacurile sale la adresa "libertăţii de exprimare" aflate, în opinia sa, "în declin" în Europa şi a politicii migratorii a Bătrânului continent.
"Mă aştept să fie prezenţi peste 50 de membri ai Congresului SUA şi o delegaţie a guvernului american, condusă, conform ultimelor informaţii, de secretarul de stat Marco Rubio şi de numeroşi importanţi oficiali din ministerele de resort", a declarat Wolfgang Ischinger într-o conferinţă de presă la Berlin.
Întrebat dacă se aşteaptă la atacuri similare din partea lui Marco Rubio după discursul lui JD Vance de anul trecut, Ischinger a răspuns negativ.
"Presupun, până la proba contrarie, că ne putem aştepta ca secretarul de stat să vorbească despre politica externă americană şi nu despre subiecte care nu ţin direct de domeniul său de expertiză. Cu siguranţă asta aştept", a mai spus el.
Potrivit lui Ischinger, una dintre temele dominante ale Conferinţei de Securitate de la München va fi "demolarea" relaţiilor internaţionale: "Ordinea internaţională este, ca să spunem aşa, sfărâmată în bucăţi cu bile pentru demolare, iar în prezent, unele lucruri au fost distruse sau sunt în pericol de a fi distruse", a mai spus el.
"Ţara care, mai mult decât oricare alta, a modelat, a susţinut şi a apărat ordinea internaţională după 1945, a ajuns la concluzia, sub noua sa conducere, că această ordine nu mai este în interesul său", a adăugat Ischinger, referindu-se la Statele Unite.
Ambasadorul SUA la NATO afirmă că SUA se așteaptă ca Europa să „împartă povara și, în cele din urmă, să preia apărarea convențională”Publicat acum 1 ora si 14 minute
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a fost întrebat de ce secretarul american al apărării, Pete Hegseth, va lipsi de la reuniunea ministerială NATO de joi din această săptămână și spune că aliații nu ar trebui să interpreteze prea mult acest lucru , deoarece „avem o lume mare și un singur secretar de război și un singur secretar de stat, iar aceștia au multe locuri unde să fie”.
El spune că subsecretarul de stat, Elbridge Colby, este „persoana perfectă” pentru a discuta despre strategia de apărare a SUA și despre viziunea SUA asupra Europei „acum și în viitor” pentru a „discuta despre capabilități care ar putea necesita, în cele din urmă, tranziție în afara Europei și înlocuire cu capabilități europene”.
El spune că SUA se așteaptă ca Europa „să egaleze, așa cum ne așteptăm ca ei să fie mai puternici și să împartă povara securității europene cu Statele Unite și, în cele din urmă, să preia apărarea convențională a continentului european , împreună cu Statele Unite ca umbrelă nucleară generală”.
Replica SUAPublicat acum 1 ora si 28 minute
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a dat o replică după publicarea raportului Conferinței de la Munchen, spunând că „respinge complet tot ce tocmai a auzit”, după ce autorii raportului au avertizat că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior” prin schimbarea dramatică a gândirii administrației SUA cu privire la alianțele sale.
Însă Whitaker insistă că SUA nu vor să desființeze NATO sau să submineze alianțele existente, așa cum sugerează autorii raportului, ci doar să „echilibreze” modul în care povara apărării revine diferitelor țări NATO, împingând aliații europeni „să facă mai mult și să fie capabili și puternici, deoarece această forță este cea care garantează pacea”.
„Acesta este primul lucru pe care îl resping; încercăm să facem NATO mai puternic, nu să ne retragem sau să respingem NATO, ci să o facem să funcționeze ca și cum ar fi fost concepută ca o alianță de 32 de aliați puternici și capabili”, a spus el.
Whitaker a mai spus că, în ceea ce privește comerțul, SUA a vrut să conteste acordul comercial „nedrept” cu Europa, care „s-a transformat în Europa profitând de avantaj și înregistrând un surplus comercial uriaș cu SUA”.
El a mai spus că SUA sunt frustrate de faptul că „există multe discuții și nu prea multe acțiuni” în Europa, aliații petrecând mai mult timp discutând problemele decât abordându-le.
Whitaker afirmă că, în ceea ce privește securitatea, partenerii europeni trebuie să își intensifice efectiv cheltuielile pentru apărare și să demonstreze că își pot „ține pasul” cu promisiunile, inclusiv noile obiective de cheltuieli ale NATO.
”Ezitarea continuă ar lăsa Europa expusă într-o zonă gri între sfere de influență concurente”Publicat acum 1 ora si 33 minute
În secțiunea dedicată Europei , raportul Conferinței de Securitate de la München a avertizat, de asemenea, că acest continent intră „într-o eră prelungită de confruntare, pe măsură ce războiul de agresiune la scară largă al Rusiei și campania hibridă în expansiune demontează rămășițele ordinii de securitate cooperativă de după războiul rece”.
De asemenea, a adăugat că:
„ Retragerea treptată a Washingtonului din rolul său tradițional de principal garant al securității Europei – reflectată în sprijinul ezitant pentru Ucraina și retorica amenințătoare la adresa Groenlandei – amplifică sentimentul de insecuritate al Europei și expune tranziția sa neterminată de la consumator de securitate la furnizor de securitate. ”
Raportul, citat de jurnaliștii de la The Guardian, a inclus, de asemenea, o serie de avertismente dure privind securitatea, menționând că „unele agenții de informații estimează că Rusia și-ar putea reconstitui forțele pentru un «război regional» în zona Mării Baltice în termen de doi ani de la un posibil armistițiu în Ucraina – și pentru unul «local» împotriva unui singur vecin în termen de șase luni”.
Acesta a menționat că „primele semne ale acestei lărgiri a câmpului de luptă sunt deja vizibile”, cu „un număr tot mai mare de incidente suspectate de Rusia, inclusiv sabotaj, vandalism, atacuri cibernetice și incendieri”.
„Analiștii consideră, în general, aceste operațiuni drept eforturi deliberate ale Moscovei de a sonda apărarea Europei, de a semăna diviziune, de a intimida publicul și de a slăbi sprijinul pentru Ucraina prin devierea atenției către securitatea internă. Europa se confruntă acum cu provocarea de a descuraja în mod proactiv alte provocări, evitând în același timp escaladarea accidentală.”
Studiul a avertizat, de asemenea, în mod în mod evident că dependența Europei de securitatea SUA prezintă noi riscuri, deoarece administrația Trump și-a schimbat dramatic prioritățile și s-a îndepărtat de Europa .
„ Liderii europeni s-au abținut mult timp de la a critica în mod deschis politicile SUA . În schimb, au urmărit o strategie dublă: străduindu-se să mențină Washingtonul implicat cu aproape orice preț, pregătindu-se în același timp cu prudență pentru o mai mare autonomie...”
Confruntările recente privind Groenlanda sugerează, la rândul lor, că strategia de acomodare a Europei ar putea ajunge la limite .
Prezentând recomandările sale pentru continent, raportul menționa:
„Având în vedere urgența acestor sarcini și limitele luării deciziilor bazate pe consens, progresul va depinde de coaliții de conducere curajoase.”
Avangarde mai mici, precum țările Weimar Plus (Franța, Germania, Polonia și Regatul Unit) sau Grupul celor Cinci Europene (prima plus Italia), vor fi esențiale pentru a impulsiona consolidarea industriei de apărare, a articula o viziune europeană coerentă pentru Ucraina și a pregăti UE pentru extindere. Acești pași vor implica partajarea costurilor și a riscului politic.
Însă ezitarea continuă ar lăsa Europa expusă într-o zonă gri între sfere de influență concurente – erodându-i constant capacitatea de a-și modela propriul destin.
70 de șefi de stat și de guvern așteptați la Conferința de Securitate de la München în acest weekendPublicat acum 1 ora si 45 minute
Fostul ambasador al Germaniei în SUA, Wolfgang Ischinger, care președintele Conferinței, a spus că vor fi prezenți aproximativ 70 de șefi de stat și de guvern, peste 140 de miniștri și peste 40 de șefi ai organizațiilor internaționale.
Lucrările vor fi deschise de prim-ministrul german Friedrich Merz, în primul său discurs MSC în acest rol, deoarece se așteaptă ca el să „dea tonul” forumului.
Ischinger a confirmat, de asemenea, numele unora dintre principalii factori de decizie prezenți, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul polonez Donald Tusk și prim-ministrul danez Mette Frederiksen.
Vor fi prezenți și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , și secretarul general al NATO, Mark Rutte .
Anterior a fost anunțat că delegația americană va fi condusă de secretarul de stat american, Marco Rubio.