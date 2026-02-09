Raportul Conferinței de la Munchen: Rusia ar putea ataca Țările Baltice la doi ani după armistițiul din Ucraina, și un vecin în 6 luni

Publicat acum 1 ora si 28 minute

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a dat o replică după publicarea raportului Conferinței de la Munchen, spunând că „respinge complet tot ce tocmai a auzit”, după ce autorii raportului au avertizat că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior” prin schimbarea dramatică a gândirii administrației SUA cu privire la alianțele sale.

Însă Whitaker insistă că SUA nu vor să desființeze NATO sau să submineze alianțele existente, așa cum sugerează autorii raportului, ci doar să „echilibreze” modul în care povara apărării revine diferitelor țări NATO, împingând aliații europeni „să facă mai mult și să fie capabili și puternici, deoarece această forță este cea care garantează pacea”.

„Acesta este primul lucru pe care îl resping; încercăm să facem NATO mai puternic, nu să ne retragem sau să respingem NATO, ci să o facem să funcționeze ca și cum ar fi fost concepută ca o alianță de 32 de aliați puternici și capabili”, a spus el.

Whitaker a mai spus că, în ceea ce privește comerțul, SUA a vrut să conteste acordul comercial „nedrept” cu Europa, care „s-a transformat în Europa profitând de avantaj și înregistrând un surplus comercial uriaș cu SUA”.

El a mai spus că SUA sunt frustrate de faptul că „există multe discuții și nu prea multe acțiuni” în Europa, aliații petrecând mai mult timp discutând problemele decât abordându-le.

Whitaker afirmă că, în ceea ce privește securitatea, partenerii europeni trebuie să își intensifice efectiv cheltuielile pentru apărare și să demonstreze că își pot „ține pasul” cu promisiunile, inclusiv noile obiective de cheltuieli ale NATO.