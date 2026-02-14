Zelenski își critică dur aliații: „Americanii cer concesii. Europa nu este, practic, la masă”. Comparație cu Munchen 1938

Volodimir Zelensky. sursa foto: Getty

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat la Conferința de Securitate de la Munchen amploarea atacurilor rusești asupra țării sale și a făcut apel la liderii occidentali să rămână uniți în fața agresiunii Moscovei.

În discursul său, președintele a subliniat că ucrainenii sunt esențiali pentru a opri agresiunea rusă, deoarece prin rezistența lor apără Polonia, statele baltice, Republica Moldova și România, menținându-le libere și independente.

Cât despre negocierile care urmează, Volodimir Zelenski a precizat că „americanii revin adesea la subiectul concesiilor, mult prea des discutate în contextul Ucrainei, nu al Rusiei”. El a subliniat că Europa este „practic absentă de la masă” și este de părere că acest lucru reprezintă „o mare greşeală”, scrie The Guardian.

Cum arată „viața de zi cu zi în Ucraina din cauza Rusiei”

Zelenski a mai precizat că își dorește ca liderii prezenți să se întrebe „dacă sunteți pregătiți nu doar pentru provocările pe care le aduce agresiunea rusă, provocările războiului modern, ci și pentru efortul constant de a convinge lumea să lupte pentru sprijinul necesar apărării intereselor țării dumneavoastră, în fiecare zi, așa cum trebuie să facă Ucraina”.

El a vorbit despre atacurile continue cu rachete balistice și drone lansate de Rusia și a prezentat imagini cu bombardamente, inclusiv unele produse în timpul șederii sale la Munchen.

„Vreau să înțelegeți amploarea reală a acestor atacuri asupra Ucrainei. După cum vedeți, într-o singură lună, în ianuarie, am avut de apărat împotriva a 6.000 de drone de atac, majoritatea drone Shahid, și peste 150 de rachete rusești de diferite tipuri, și mai mult de 5.000 de bombe planante. Și este așa în fiecare lună. Imaginați-vă asta asupra propriului dumneavoastră oraș. Străzi distruse, case dărâmate, școli construite sub pământ. Aceasta este viața de zi cu zi în Ucraina din cauza Rusiei”, a explicat Zelenski.

El a subliniat impactul devastator al acestor lovituri asupra infrastructurii energetice și a lăudat echipele de intervenție și salvare.

”Putem oferi și rușilor un armistițiu dacă vor organiza alegeri în Rusia”

Întrebat despre declarațiile recente ale fostului președinte american Donald Trump, care i-a cerut să „se miște” și să ajungă la un acord cu Rusia, Zelenski a recunoscut că resimte presiune.

„Un pic”, a spus el, zâmbind.

A precizat că înțelege semnalele venite de la Washington și că Ucraina a făcut compromisuri în mai multe privințe, însă nu poate „să fugă” din propriul teritoriu, unde trăiesc sute de mii de oameni, ca formă de compromis.

„Nu auzim compromisuri din partea rusă. Vrem să auzim de la ei ceva”, a spus el.

Întrebat despre organizarea alegerilor, Zelenski a promis că, dacă Statele Unite obțin un armistițiu de două-trei luni, va organiza scrutinul. A adăugat, în glumă: „Putem oferi și rușilor un armistițiu dacă vor organiza alegeri în Rusia”.

El a spus că Ucraina are nevoie de mai mult sprijin pentru infrastructura energetică, de mai multe rachete și a făcut referire la parcursul european al țării.

Referitor la negocierile de pace, Zelenski a afirmat că este esențial ca „peste patru ani, lumea civilizată să nu fie forțată din nou să se justifice, să transfere responsabilitatea și să caute din nou pe altcineva de vină” pentru un nou război.

„Ucraina este pregătită pentru un acord care aduce o pace reală pentru noi, pentru Ucraina și pentru Europa”, spune el.

Paralelă cu Acordul de la Munchen din 1938

El a avertizat că ar fi „o iluzie” să se creadă că împărțirea Ucrainei ar putea preveni un nou conflict, făcând o paralelă cu Acordul de la Munchen din 1938.

„Ar fi o iluzie să credem că acest război poate fi încheiat în mod fiabil prin împărțirea Ucrainei, la fel cum a fost o iluzie să credem că sacrificarea Cehoslovaciei va salva Europa de un mare război”, mai precizează președintele ucrainean.

Zelenski a spus că „putem să ne opunem Rusiei” și a subliniat că Moscovei „nu trebuie să i se dea nicio speranță că poate scăpa nepedepsită pentru această crimă”.

El a amintit că, înainte de invazia la scară largă, Ucraina nu a primit sprijin serios pentru a contracara agresiunea rusă.

„Cel mai practic sfat pe care generalul (Mark) Milley l-a putut oferi Ucrainei atunci a fost pur și simplu să sape tranșee, iar acesta este răspunsul pe care comandantul meu suprem l-a adus înapoi. Imaginați-vă, sute de mii de soldați ruși la granițele voastre, echipamente militare masive, iar tot ce auziți este: săpați tranșee.”

El a avertizat că Europa trebuie să își dezvolte propria capacitate de reacție și a afirmat că Ucraina are „cea mai puternică armată din Europa”.

„De aceea Europa are nevoie de Ucraina. Cred că pur și simplu nu este inteligent să ții această armată în afara NATO, dar măcar să fie decizia voastră, nu decizia lui Putin”, mai spune Zelenski.

Despre Vladimir Putin, Zelenski a afirmat că acesta „nu mai este interesat de nimic altceva” decât de război.

„Putin se consultă mai mult cu țarul Petru și cu împărăteasa Ecaterina despre câștiguri teritoriale decât cu orice persoană vie despre viața reală. Vi-l puteți imagina pe Putin fără război?”, a întrebat președintele ucrainean.

El a susținut că liderul de la Kremlin „se poate vedea ca un țar, dar este un sclav al acestui război”.

Zelenski a mai afirmat că, în decembrie și ianuarie, forțele ucrainene au ucis sau rănit grav între 30.000 și 35.000 de soldați ruși și că Rusia „plătește cu viețile a 156 de soldați pentru fiecare kilometru din Ucraina pe care îl cucerește”.

L-a criticat pe Viktor Orban

El a criticat și lipsa de implicare a unor lideri europeni.

„Chiar și un Viktor (Orban – n.r.) poate să se gândească la cum să-și mărească burta, nu la cum să-și mărească armata pentru a opri tancurile rusești să revină pe străzile Budapestei”. – Volodimir Zelenski

În final, Zelenski a subliniat importanța unității occidentale.

„De aceea, în timp ce noi investim în interceptori și protecție, Rusia investește în a ne rupe unitatea, unitatea noastră cu voi, unitatea în Europa, unitatea în comunitatea euroatlantică, vor să o distrugă. De ce? Pentru că unitatea noastră este cel mai bun interceptor împotriva planurilor agresive ale Rusiei – cel mai bun – și încă o avem”, mai spune președintele ucrainean.

El a mulțumit mai multor state pentru sprijin, dar a avertizat că Rusia are și „complici”, inclusiv Coreea de Nord și companii chineze care furnizează componente pentru armament. De asemenea, a vorbit despre necesitatea opririi flotei ruse „din umbră” pentru a reduce finanțarea războiului.