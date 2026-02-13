Trump spune că Putin vrea un acord de pace în Ucraina și Zelenski trebuie „să se miște repede”. „Altfel, pierde o mare oportunitate”

Volodimir Zelenski si Donald Trump, imagine de arhivă de la o întâlnire dintre cei doi din decembrie 2025. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mişcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înţelegere, în contextul războiului în desfăşurare din Ucraina, relatează Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.



„Rusia vrea să facă o înţelegere, iar Zelenski va trebui să se mişte. Altfel, va rata o mare oportunitate. Trebuie să se mişte”, a declarat Trump în faţa reporterilor la Casa Albă.



Un nou ciclu de negocieri de pace va avea loc săptămâna viitoare la Geneva, la care vor participa reprezentanţi ai SUA, Rusiei şi Ucrainei.



După aproape patru ani de război şi în ciuda eforturilor intense ale preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt la ceea ce el numeşte o „baie de sânge” fără sens, Rusia şi Ucraina rămân încă pe poziţii îndepărtate în chestiuni cheie, printre care teritoriul şi controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie