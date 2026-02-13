Merz şi Macron poartă discuţii confidenţiale despre descurajarea nucleară europeană. Franța are armele, Germania are bani și tehnologie

2 minute de citit Publicat la 17:10 13 Feb 2026 Modificat la 17:10 13 Feb 2026

Cancelarul german a confirmat că discută cu președintele francez despre o descurajare nucleară pe continent bazată pe arsenalul nuclear al Parisului. Foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat vineri că discută cu preşedintele francez Emmanuel Macron pe tema descurajării nucleare europene.

Declarația sa vine în contextul în care liderii mondiali s-au reunit pentru deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, relatează DPA şi AFP, citate de Agerpres.

"Am început discuţii confidenţiale cu preşedintele francez pe tema descurajării nucleare europene", a spus Merz în capitala bavareză.

El a adăugat că țara sa îşi va respecta angajamentele asumate prin acordul internaţional din 1990 privind reunificarea Germaniei.

Documentul respectiv, cunoscut sub numele de "Acordul Doi Plus Patru", prevede ca Germania reunificată să renunţe la fabricarea, deţinerea şi controlul armelor nucleare, biologice şi chimice.

Parlamentar german: Berlinul poate contribui cu tehnologie

Însă politicienii de la Berlin consideră că pot contribui la descurajarea nucleară pe continent în moduri care nu implică încălcarea tratatului și care presupun contribuția cu bani și tehnologie.

"Germania, care nu poate deţine arma nucleară, poate să dispună de capacităţile tehnice necesare dezvoltării unei arme europene.

Noi nu avem nici rachete, nici focoase (nucleare), dar beneficiem de un avantaj tehnologic semnificativ, pe care-l putem pune în serviciul unei iniţaitive europene comune", a declarat recent Thomas Rowekamp, preşedintele Comisiei parlamentare de Apărare din Bundestag.

Deocamdată, americanii, nu francezii, au desfășurat arme nucleare în statele aliate

În conformitate cu acordul existent de partajare nucleară al NATO, armele nucleare staționate în Europa de Statele Unite ale Amercii pot fi desfăşurate de aeronave din ţări aliate, în caz de urgenţă.

Presa internațională a semnalat, fără a exista confirmare oficială, că bombe nucleare americane B61 sunt depozitate în nordul Italiei, în Belgia, în Olanda şi în vestul Germaniei.

Cu toate acestea, apelurile pentru o umbrelă nucleară europeană au căpătat un nou avânt în urma invaziei ruse din Ucraina şi a schimbării politicii externe a SUA sub preşedintele Donald Trump.

După ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană în urma Brexit-ului, Franţa este singurul stat membru al UE dotat cu arme nucleare.

Doi cancelari care l-au precedat pe Friedrich Merz au respins ideea de a se apăra cu armele nucleare franceze

În 2020, Emmanuel Macron a propus negocieri cu Germania şi alte state membre ale UE în vederea extinderea capacităţii de descurajare nucleară a Franţei dincolo de granițele acesteia.

Inițiativa a fost respinsă de fostul cancelar Angela Merkel şi de succesorul ei, Olaf Scholz.

Cu toate acestea, Merz a părut mai deschis să discute această problemă cu Macron, considerând oferta franceză "un supliment" la partajarea armelor nucleare ale NATO.

Emmanuel Macron urmează să susţină un discurs în următoarele săptămâni despre doctrina franceză de descurajare nucleară.