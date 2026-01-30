Germania anunță negocieri pentru umbrela nucleară comună a Europei. Nu are voie să dețină arma atomică, dar poate produce pentru alții

2 minute de citit Publicat la 22:52 30 Ian 2026 Modificat la 22:52 30 Ian 2026

Friedrich Merz anunță negocieri pentru o "umbrelă atomică" europeană, în cadrul căreia Germania ar putea produce pentru țări care au deja arme nucleare, precum Franța și Marea Britanie. Foto: Getty Images

Guvernul de la Berlin a început negocieri cu privire la o umbrelă nucleară comună europeană, fără să renunțe însă, deocamdată, la protecția pe care i-o conferă bombele atomice ale SUA staționate pe teritoriul german, scrie Le Figaro, citat de news.ro.

Anunțul a fost făcut de cancelarul Friedrich Merz și vine pe fondul incertitudinilor legate de NATO și SUA, în condițiile în care administrația Trump a avut în ultimele săptămâni o atitudine oscilantă și, pe alocuri, agresivă față de unele state europene pe teme precum Groenlanda.

Potrivit cancelarului, țara sa nu vrea să renunţe la "scutul nuclear american", ci să-l consolideze printr-o "partajare" cu cele două state europene care deţin armament nuclear - Franța și Marea Britanie.

Aceste negocieri se află la început şi nu este de așteptat să se ia vreo decizie imediată.

"Ştim că trebuie să luăm mai multe decizii strategice şi militare, dar nu a sosit momentul", a subliniat Friedrich Merz.

El a mai vorbit despre apărarea nucleară europeană comună în primăvara anului trecut.

Ulterior, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că lucrează "actualizarea doctrinei nucleare" şi a promis că se va exprima cu privire la acest subiect la începutul lui 2026.

Germania nu poate deține arme nucleare proprii

În cadrul NATO, Germania găzduieşte pe teritoriul său armament nuclear american. Statele Unite dețin proprietatea și contrulul acestuia.

Pe de altă parte, Germania este parte în două tratate internaționale care îi interzic să dețină arme atomice.

Primul este Tratatul de Neproliferare din 1969. Acesta le interzice ţărilor semnatare să dezvolte armament nuclear, dacă nu îl dețin deja.

Al doilea este Tratatul de la Moscova, care a deschis calea reunificării Germaniei în 1990 și care obligă în mod explicit țara să respecte o politică de apărare non-nucleară.

Astfel, cu aceste repere juridice în vigoare, dotarea - prin producție sau achiziție - a Germaniei cu arme nucleare este imposibilă.

În schimb, Franţa sau Regatul Unit ar putea, în mod suveran, să se declare protectori ai unui stat partener.

Germania nu poate avea bombe atomice, dar ar putea contribui la producția nucleară pentru statele care pot deține astfel de arme

"Faptul că Germaniei i se interzice deținerea de arme nucleare nu înseamnă că nu putem discuta cu alte ţări despre o disuasiune nucleară comună", a dat asigurări Friedrich Merz.

"Aceste discuţii sunt în curs. Ele nu sunt incompatibile nici cu partajarea de armament nuclear cu Statele Unite", a adăugat el.

Poziția lui Merz a fost întărită de preşedintele Comisiei parlamentare de Apărare din Bundestag, Thomas Rowekamp.

"Germania, care nu poate deţine arma nucleară, poate să dispună de capacităţile tehnice necesare dezvoltării unei arme europene. Noi nu avem nici rachete, nici focoase (nucleare), dar beneficiem de un avantaj tehnologic semnificativ, pe care-l putem pune în serviciul unei iniţaitive europene comune", a explicat acest parlamentar.

În afara Franţei şi Regatului Unit, celalte ţări europene sunt dependente de Statele Unite în domeniul apărării nucleare.

Mai multe dintre ele şi-au crescut cheltuielile militare după invazia rusă în Ucraina din februarie 2022.

Alți aliați au luat decizii similare în urma presiunilor lui Donald Trump, revenit la Casa Albă în ianuarie 2025.

Trump i-a avertizat în mai multe rânduri pe europeni că nu va ajuta statele care nu investesc "suficient" în securitatea lor.