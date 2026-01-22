Trump împinge Europa să se reînarmeze nuclear. Se discută dotarea țărilor cu mijloace de producție atomică. Rolul Franței

Liderii europeni discută reducerea dependenței de SUA în domeniul descurajării nucleare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Țările europene au purtat în ultimele săptămâni discuții "intense și productive" privind consolidarea forțelor nucleare ale blocului comunitar, scrie The Moscow Times, care adaugă că această evoluție vine pe fondul deteriorării relațiilor cu Statele Unite, în urma amenințărilor lui Donald Trump de a anexa Groenlanda.

"Discutăm despre cum să protejăm Europa prin descurajare nucleară, cu sau fără Statele Unite", a declarat un oficial european de rang înalt pentru NBS News, referindu-se inclusiv la amenințările din Rusia.

Alți trei oficiali au confirmat că europenii iau în calcul mai multe opțiuni pentru reducerea dependenței de Statele Unite în domeniul descurajării nucleare.

Scenariul în care statelor europene non-nucleare li se furnizează tehnologie pentru a produce bombe atomice

Un scenariu posibil este acela prin care li s-ar furniza țărilor europene fără arme nucleare capacitățile tehnice necesare pentru a le dobândi.

Surse citate în presa internațională susțin că o astfel de mișcare, care implică deținerea, de către state non-nucleare, a tehnologiei necesare pentru a crea arme atomice, nu ar încălca Tratatul de neproliferare din 1970.

Dintre statele europene, doar Franța și Marea Britanie au arme nucleare.

Franța, singurul stat UE din clubul atomic, dispune de aproximativ 290 de focoase, care pot fi lansate de pe submarine și din aeronave de război.

Marea Britanie ar dispune de circa 225 de ogive, pentru lansarea de pe submarinele Trident, conform datelor Institutului Internațional de Cercetare în domeniul Păcii de la Stockhom.

Prin comparație, Rusia deține cel mai mare stoc de focoase nucleare din lume: 5.580.

Acest număr include ogivele dezafectate, dar care nu au fost eliminate.

Statele Unite au 5.328 de focoase iar China, 500.

Al doilea scenariu: redistribuirea bombardierelor nucleare franceze în afara țării

O a doua opțiune discutată în Europa ar necesita modernizarea armelor nucleare ale Franței, redistribuirea bombardierelor franceze cu capacitate nucleară în afara țării și consolidarea forțelor convenționale franceze și din alte state de pe continent pe flancul estic al NATO.

Potrivit unui fost oficial american de rang înalt, Parisul și Londra nu au puterea necesară pentru a descuraja Rusia pe cont propriu.

El a numit "jalnică" situația armelor nucleare franceze și britanice, arătând că aceste state nu și-au întreținut în mod corespunzător, timp de decenii, arsenalul atomic, bazându-se pe umbrela nucleară a SUA.

În martie anul trecut, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat că țara sa "discută serios" cu Parisul problema intrării Varșoviei sub protecția arsenalului nuclear francez, ca principal element de descurajare și protecție nucleară al Europei.

Tusk a spus la momentul respectiv: "Dacă s-ar concretiza (protecția nucleară franceză), ar merita efortul să avem certitudinea că se află în mâinile noastre și că noi suntem cei care decidem asupra utilizării acestei arme."

Însuși președintele francez Emmanuel Macron a declarat anul trecut că Franța e pregătită să se angajeze în apărarea aliaților europeni, chiar până la punctul de a utiliza arme nucleare.

El a exclus însă ca decizia de a folosi aceste arme să treacă la un alt șef de stat.

Se așteaptă ca acest subiect să se dezvolte în următoarele săptămâni.

The Moscow Times notează că, potrivit oficialilor europeni, Macron pregătește un "discurs important privind politica nucleară a Franței", care va clarifica până unde este pregătit Parisul să meargă pentru a consolida apărarea Europei.