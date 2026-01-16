„Trebuie să ne gândim la o nouă umbrelă nucleară”: Dezbatere aprinsă în Germania după amenințările lui Trump privind Groenlanda

Experții avertizează că o forță nucleară europeană independentă nu este realistă. FOTO: Hepta

Pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde privind Groenlanda și al incertitudinii cu privire la angajamentul SUA față de NATO, o nouă dezbatere despre armele nucleare a erupt în Germania , scrie Handelsblatt.

În cadrul coaliției formate din CDU/CSU și SPD , evaluările diferite se contrazic cu privire la cât de departe ar trebui să meargă Europa în ceea ce privește descurajarea nucleară.

Vicepreședintele grupului parlamentar SPD, Siemtje Möller, a declarat pentru sursa citată că o „dezbatere serioasă privind măsura în care capacitățile nucleare franceze și britanice pot fi utilizate în viitor în cadrul unei descurajări europene comune” este sensibilă și necesară.

Ea a făcut referire la președintele francez Emmanuel Macron , care își exprimase anterior disponibilitatea de a discuta această chestiune. Cu toate acestea, a adăugat că oricine dorește să beneficieze de o descurajare sporită trebuie să participe și el. „Cum ar putea arăta o contribuție germană ar trebui discutat cu partenerii noștri la momentul potrivit”, a spus ea.

Cu toate acestea, voci disidente vin și din interiorul SPD. „Politica externă neregulată” a SUA și încetarea aproape a tuturor acordurilor de control al armelor „nu ar trebui să servească drept justificare pentru susținerea reînarmării nucleare”, a declarat expertul în politică externă Ralf Stegner pentru Handelsblatt. Chiar și implicarea indirectă a Germaniei în finanțarea sau desfășurarea armelor nucleare ar încălca probabil atât Tratatul de neproliferare nucleară, cât și Acordul Doi Plus Patru, care a permis reunificarea Germaniei.

Teama de o cursă a înarmărilor

Stegner a avertizat că, deși capacitățile de apărare și de alianță trebuie consolidate, acest lucru nu ar trebui realizat „printr-o cursă a înarmărilor”. În schimb, Germania, împreună cu partenerii săi europeni, trebuie să se concentreze pe diplomație, controlul armelor și investiții în cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU/CSU) dă dovadă de mai multă deschidere. Liderul grupului parlamentar CSU, Alexander Hoffmann, a declarat pentru ziarul Handelsblatt: „Germania și Europa trebuie să fie capabile de descurajare și pregătite să se apere în toate domeniile”.

Acest lucru poate fi realizat doar prin propria lor forță militară și economică. „Trebuie să fim capabili să ne apărăm împotriva atacurilor cu rachete, drone și hibride”. În acest sens, „nu trebuie să existe tabuuri”.

Dezbaterea a fost declanșată de amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump privind anexarea Groenlandei. Trump justifică acest lucru prin preocupări legate de securitate, susținând că nave rusești și chineze sunt active în Arctica. Cu toate acestea, Groenlanda a precizat clar că nu are niciun interes să se alăture SUA. Insula aparține Regatului Danemarcei și, prin urmare, se află sub protecția NATO .

În acest context, Germania, Franța, Suedia și Norvegia au desfășurat soldați pe insulă. Ministrul Apărării, Boris Pistorius (SPD), a explicat că scopul este de a explora modul în care securitatea în nordul îndepărtat ar putea fi garantată, având în vedere activitățile Rusiei și Chinei. În același timp, el a subliniat o coordonare strânsă cu SUA în cadrul NATO.

Dezbaterea a căpătat o amploare suplimentară din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a poziției favorabile Rusiei a lui Trump. Acest lucru a intensificat îndoielile din multe țări europene dacă Europa se poate baza pe protecția nucleară a SUA într-o criză.

„Am avut încredere că Statele Unite vor fi mereu și pentru totdeauna de partea noastră, fără ca noi să fim nevoiți să ne angajăm mai mult”, a declarat pentru Handelsblatt Andreas Paulus, fost judecător constituțional și expert în drept internațional. Această încredere se schimbă acum „cu o viteză aproape uluitoare”.

Joachim Krause, fost director al Institutului pentru Politică de Securitate de la Universitatea din Kiel, susține în mod similar: „Ar trebui neapărat să luăm în considerare o umbrelă nucleară pentru Europa”, a declarat Krause pentru ziarul Handelsblatt. El a adăugat că „nu se mai poate conta pe SUA atâta timp cât Trump este președinte”.

Totuși, o forță nucleară europeană independentă nu este realistă. În schimb, Marea Britanie și Franța ar putea prelua mai mult rolul jucat în prezent de SUA. Pentru ca acest lucru să se întâmple, însă, ar trebui să „își extindă arsenalele calitativ și, de asemenea, să le crească numărul”.