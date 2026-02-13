Democrații vor îndemna Europa, la Munchen, să-i „țină piept lui Trump”: „Să nu ne mai prefacem că ce se întâmplă e rațional”

Democrații americani prezenți la summitul de securitate de la Munchen din acest an vor folosi această platformă pentru a-i îndemna pe aliații europeni ai Statelor Unite să-i „țină piept” lui Donald Trump, în condițiile în care liderii de pe continent rămân în mare parte în dezacord cu privire la felul în care ar trebui să discute cu administrația de la Casa Albă după comportamentul său agresiv, relatează The Guardian.

Printre democrații prezenți la Munchen se vor număra unii dintre cei mai importanți critici ai lui Trump – guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentantă democrată din New York, senatorul Ruben Gallego din Arizona sau guvernatoarea Michiganului, Gretchen Whitmer.

Gavin Newsom și-a exprimat deja poziția pe această temă, în trecut, spunându-le europenilor că trebuie să realizeze că „dacă se umilesc pentru a-i face pe plac lui Trump vor arăta jalnic pe scena internațonală”.

El a mai spus și că „ar fi trebuit” să aducă mai multe „genunchiere” pentru liderii europeni, la Davos, sugerând că europenii au îngenunchiat în fața președintelui american.

Gallego a fost aproape la fel de direct – „Trump distruge reputația Americii în lume și probabil și forța ei economică în lume pentru că alege să fie meschin și mărunt. Nimic din ce se întâmplă nu e rațional. Toată lumea trebuie să se oprească din a se mai preface că ce se întâmplă e rațional”, a declarat el.

Delegația americană la Munchen de anul acesta va fi condusă de Marco Rubio, șeful diplomației americane și unul dintre oficialii americani ceva mai moderați din administrația Trump.

Liderii europeni așteaptă ca el să transmită un mesaj ceva mai agreabil decât cel pe care l-a transmis anul trecut vicepreședintele JD Vance.

Ruptura SUA-Europa

De la discursul lui Vance de anul trecut, liderii europeni au rămas divizați cu privire la abordarea pe care ar trebui să o aibă față de Trump – unii, sub conducerea lui Macron, cred că e nevoie de o diplomație mai sfidătoare față de pretențiile Casei Albe.

Alții, precum secretarul general al NATO, Mark Rutte, au spus că e nevoie ca europenii să rămâne în grațiile președintelui american pentru că SUA rămân indispensabile pentru securitatea europeană.

Discursul lui Vance de anul trecut a declanșat o amplă dezbatere în capitalele europene – mai împărtășesc SUA și Europa aceleași valori, și dacă nu o mai fac, cât de repede se poate decupla Europa?

De atunci, Trump a continuat să insulte cu repetiție Uniunea Europeană și statele membre, a pornit la un imperialism al resurselor de tip secol XIX, l-a relegitimat pe Vladimir Putin pe scena internațională și a susținut mișcările putiniste și extremiste din Europa.

În cadrul turneului său european, Rubio a ales să viziteze Ungaria și Slovacia, țările prietenoase cu Putin și care se opun intens ajutorului pentru Ucraina.

În mod tradițional, delegația americană la Munchen a încercat să nu discute despre problemele sale politice interne, însă în acest an, aceste conflicte par să fie imposibil de ascuns. Democrații vor fi, astfel, de partea europenilor în a respinge diplomația coercitivă a lui Trump.

Democrații ar putea inclusiv să fie tentați să le spună europenilor să aștepte cu răbdare pentru revenirea normalității la Casa Albă, având în vedere că sondajele arată o prăbușire dramatică a sprijiinului americanilor pentru politicile acestei administrații.

Din acest motiv, au început să apară și primele voci „disidente” în Partidul Republican – câțiva membri ai Congresului au votat cu democrații pentru abrogarea tarifelor anti-Canada, însă acest vot nu va fi suficient pentru oprirea politicilor distructive ale Casei Albe.

Totuși, în Occident, mulți au deja impresia că ordinea mondială bazată pe reguli s-a terminat și a fost înlocuită de o nouă ordine tranzacțională, bazată pe mici înțelegeri meschine.

Acesta a fost și mesajul cheie transmis de Mark Carney la Davos, luna trecută. Din acest motiv, discursurile de la Munchen vor fi despre acest „interregnum” internațional.

La o extremă a discuției se află președintele francez, care a spus că tensiunile SUA-Europa s-ar putea intensifica după „momentul Groenlanda” când Trump a amenințat Europa cu tarife pentru că s-a opus revendicărilor sale imperialiste.

Într-un interviu pentru mai multe ziare europene, Macron a descris administrația Trump ca „vădit anti-europeană” și interesată de „dezmembrarea Europei”.

„Când vedem un act clar de agresiune, cred că ce ar trebui să facem e nu să ne punem în genunchi sau să încercăm să ajungem la un acord. Am încercat această strategie vreme de luni de zile și nu a funcționat”.

La cealaltă extremă, a împăciuirii, se află Mark Rutte, care a spus că Europa „nu se poate apăra” fără ajutorul SUA și le-a transmis celor care cred că Europa poate fi autosuficientă în domeniul apărării să „viseze în continuare”.