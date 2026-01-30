Avertisment pentru Mark Rutte: Se comportă ca un „agent american”, atitudinea „lingușitoare” față de Trump va duce la un „eșec total”

Rutte, care l-a numit în trecut pe Donald Trump „tăticul” alianței NATO, și-a câștigat reputația de „șoptitor” în urechea președintelui american. Foto: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost criticat dur pentru „atitudinea lingușitoare” față de Donald Trump și acuzat că se comportă ca un „agent american” de fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel. Acesta a spus că strategia lui Rutte în raport cu Donald Trump va duce la un „eșec total” și i-a cerut acestuia să unească alianța NATO în fața retoricii ostile a Washingtonului, relatează Euronews.

„Vreau să fiu clar: Mark Rutte este dezamăgitor și îmi pierd încrederea”, a spus Michel, care a condus Consiliul European timp de cinci ani până în 2024, în emisiunea de dimineață Europe Today de la Euronews, vineri.

„Nu mă aștept ca Mark Rutte să fie un agent american. Mă aștept ca Mark să lucreze pentru unitatea din cadrul NATO”, a adăugat Michel.

Rutte, acuzat că îl „lingușește” pe Trump

Rutte, care l-a numit în trecut pe Donald Trump „tăticul” alianței NATO, și-a câștigat reputația de „șoptitor” în urechea președintelui american. Secretarul general al NATO este cel care l-a convins să retragă amenințările de a declanșa un război comercial cu țările europene din cauza Groenlandei.

Michel a declarat pentru Euronews că „diplomația lingușitoare” a lui Rutte „nu va funcționa” și ar putea duce la un „eșec total”.

„Ne confruntăm cu intimidări, ne confruntăm cu amenințări. Ceea ce se întâmplă cu Groenlanda nu este acceptabil și mă aștept ca Mark Rutte să fie o voce puternică în apărarea unității NATO”, a spus el.

El a adăugat că UE este un „partener foarte loial” al SUA și că „nu merită” comportamentul recent al lui Trump, făcând referire la amenințările președintelui american legate de Groenlanda, la tentativele sale de a-i oferi „legitimitate” președintelui rus Vladimir Putin și la sancționarea unor foști oficiali ai UE.

Administrația SUA a impus recent sancțiuni lui Thierry Breton, fost comisar european francez și responsabil pentru politicile tehnologice, care a coordonat elaborarea cadrului de reglementare digitală al UE.

„Posibil” ca Ucraina să adere la UE până în 2027

În același interviu, Michel a vorbit și despre negocierile pentru un viitor acord de pace în Ucraina, afirmând că lideri precum președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, au „dreptate” să ceară întâlniri directe cu Putin.

„Trebuie să fim la masă, pentru că astăzi nu suntem. Este foarte trist. Este chiar puțin șocant”, a spus el. „Cine apără interesele europene la masa negocierilor? Nu Statele Unite, nu Rusia.”

El l-a propus pe succesorul său, António Costa, ca posibil emisar la aceste discuții, afirmând că are „legitimitatea” de a vorbi în numele celor 27 de lideri ai UE.

Întrebat despre obiectivul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca țara sa să adere la UE până în 2027, ca parte a unui plan de pace, Michel a spus: „Este absolut corect și este posibil”, cerând integrarea Kievului în blocul european „cât mai rapid posibil”.