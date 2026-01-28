Kaja Kallas avertizează, după „schimbări tectonice” în relația cu SUA: „NATO trebuie să devină mai europeană”

Nicio mare putere nu și-a „externalizat supraviețuirea și a supraviețuit”, a spus Kaja Kallas. Foto: Getty Images

Europa trebuie să ia măsuri urgente pentru a-și îmbunătăți capacitățile de apărare și pentru a face NATO „mai europeană”, astfel încât alianța să își mențină puterea, a avertizat șefa diplomației UE, potrivit BBC. Kaja Kallas a spus că relația SUA-Europa a suferit „schimbări tectonice”, iar Administrația Trump a zdruncinat relația transatlantică până la temelii. Totuși, a spus ea, SUA vor continua să fie partenerul și aliatul Europei.

La conferința anuală a Agenției Europene de Apărare, Kaja Kallas a spus că Uniunea Europeană continuă să susțină relațiile cu Statele Unite, care rămân un aliat, dar Europa trebuie să țină cont de noile realități. Nicio mare putere nu și-a „externalizat supraviețuirea și a supraviețuit”, a spus ea.

„NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-și menține puterea”, a spus Kaja Kallas.

Kaja Kallas a spus că, sub administrația Trump, Europa „nu mai reprezintă centrul principal de greutate al Washingtonului”, iar continentul trebuie să își schimbe cultura politică, renunțând la gândirea strict națională și orientându-se spre acțiune comună, ca europeni.

„Riscul unei reveniri complete la politici coercitive de putere, la sfere de influență și la o lume în care puterea face dreptatea este foarte real”, a adăugat ea.

Tranziția Washingtonului de la Europa „este în desfășurare de ceva timp”, a declarat șefa diplomației UE, adăugând că este un proces structural, nu unul temporar.

Cele 23 de state care sunt membre atât ale UE, cât și ale NATO au o responsabilitate specială de a-și „sincroniza eforturile, împreună cu NATO”. La fel ca Barrot, Kallas a subliniat importanța demonstrării modului în care un „pilon european distinct” poate aduce valoare adăugată alianței.

Recentele tensiuni dintre SUA și Europa pe tema Groenlandei au evidențiat „schimbarea tectonică” din relația transatlantică la care a făcut referire Kallas în discursul său, Trump amenințând că va impune tarife unor dintre cei mai apropiați aliați europeni, după ce aceștia s-au opus planurilor sale de a prelua insula arctică.

Tensiunile cu SUA au escaladat după ce președintele Donald Trump a amenințat că va prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu semiautonom al Danemarcei.

Declarațiile lui Kallas vin după ce liderul NATO, Mark Rutte, a stârnit reacții negative afirmând că parlamentarii europeni „visează” dacă cred că Europa se poate apăra fără Statele Unite.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a reacționat marți la comentariile secretarului general al NATO, afirmând: „Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot și trebuie să își preia controlul asupra propriei securități. Chiar și Statele Unite sunt de acord. Acesta este pilonul european al NATO.”