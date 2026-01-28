Robert Fico le-a spus liderilor europeni că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Donald Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago

Premierul slovac Robert Fico. FOTO: Getty Images

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, un aliat al lui Trump, le-a spus liderilor europeni, la summitul UE de săptămâna trecută, că este îngrijorat de modul în care președintele SUA i-a vorbit la întâlnirea din Florida, de la mijlocul lunii ianuarie. Fico a fost îngrijorat de „starea psihologică” a liderului de la Casa Albă, au declarat mai multe surse diplomatice pentru Politico.

Fico a folosit cuvântul „periculos” pentru a descrie cum a apărut Trump la întâlnire.

Conversația dintre Fico și ceilalți lideri europeni a avut loc la Bruxelles pe 22 ianuarie, la un summit de urgență al UE, organizat pentru a discuta relațiile transatlantice în urma amenințărilor lui Trump de a anexa Groenlanda. Liderii au folosit această întâlnire pentru a încerca să calmeze tensiunile după ce președintele SUA și-a retras amenințarea de a impune tarife vamale țărilor europene.

Prim-ministrul slovac a făcut aceste afirmaţii într-o întâlnire informală separată între unii lideri și principali oficiali ai UE.

Diplomaţii care au vorbit sub rezerva anonimatului pentru sursa amintită provin din patru guverne diferite ale UE. Al cincilea este un oficial de rang înalt al UE. Toți au declarat că nu cunosc detaliile a ceea ce Trump i-a spus lui Fico.

Fico, un aliat al lui Trump

Comentariile lui Fico sunt cu atât mai importante cu cât acesta se numără printre cei mai pro-Trump politicieni din Europa, lăudându-și accesul la președintele SUA într-un videoclip pe Facebook după întâlnirea de la Mar-a-Lago și exprimându-și sprijinul pentru abordarea administrației Trump față de războiul din Ucraina. În urmă cu un an, Fico a vorbit la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare și le-a spus americanilor: „Președintele dumneavoastră face un mare serviciu Europei”.

Anna Kelly, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat: „Aceasta este o știre complet falsă de la diplomați europeni anonimi care încearcă să fie relevanți. Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost pozitivă și productivă”.

Un oficial de rang înalt al administrației care a participat la întâlnirea cu Trump și Fico, care a acordat anonimatul pentru a descrie conversația, a spus că nu își amintește de momente stânjenitoare sau altfel de schimburi de replici. Aceștia au spus că întâlnirea, solicitată de Fico, a fost plăcută, normală și a inclus câteva schimburi de replici vesele.

Fico părea „traumatizat” de întâlnirea sa cu Trump, a declarat unul dintre diplomații europeni. Fico l-a caracterizat pe Trump ca fiind „nebun”, a spus un diplomat, folosind cuvintele transmise de liderul lor, care a fost implicat direct în conversație.