Premierul slovac Robert Fico se întâlnește cu Donald Trump în Florida. Vor vorbi despre un reactor nuclear de 15 miliarde de euro

Robert Fico. sursa foto: Getty

Premierul Slovaciei, Robert Fico, se va întâlni sâmbătă, în Florida, cu președintele american Donald Trump, pentru consolidarea relațiilor bilaterale și pentru discuții privind o posibilă achiziție de către Slovacia a unui reactor nuclear din Statele Unite, achiziție estimată la aproximativ 15 miliarde de euro, relatează EFE, citată de Agerpres.

Robert Fico, politician social-democrat, apropiat de premierul ungar Viktor Orban prin pozițiile sale conservatoare criticate de Bruxelles și prin refuzul de a susține Ucraina în războiul cu Rusia, se declară, totodată, un admirator al lui Donald Trump și un aliat ideologic al acestuia.

Întâlnirea este programată pentru sâmbătă, la ora 20:30 GMT, la reședința lui Trump din Mar-a-Lago, potrivit biroului de presă al guvernului de la Bratislava.

Premierul slovac se află deja în Statele Unite și urmează să participe vineri, la Washington, la semnarea unui acord interguvernamental între SUA și Slovacia privind cooperarea în domeniul energiei nucleare.

În prezent, Slovacia produce aproximativ 63% din energia sa electrică prin intermediul a două reactoare ale centralei nucleare Jaslovske Bohunice, situată la 60 de kilometri nord-est de Bratislava, și al celor trei reactoare ale centralei de la Mohovce, în sud-vestul țării. Toate aceste unități sunt reactoare vechi, de concepție sovietică.

„Dorim să construim, în cooperare cu parteneri americani, o nouă unitate de mari dimensiuni, aflată în întregime în proprietatea statului şi cu o capacitatea totală de aproximativ 1.200 de megawaţi, pe amplasamentul centralei de la Jaslovske Bohunice”, a declarat Robert Fico înaintea plecării în SUA.

Guvernul slovac intenționează să atribuie contractul pentru acest proiect companiei americane Westinghouse, fără organizarea unei licitații. Decizia a atras critici din partea opoziției liberale, care invocă lipsa competiției și costurile foarte ridicate, estimate la până la 15 miliarde de euro.

În paralel, Slovacia a început să reducă dependența de Rusia în ceea ce privește combustibilul nuclear. Procesul a demarat în urmă cu doi ani și jumătate, printr-un acord cu Westinghouse pentru fabricarea barelor de combustibil din uraniu, și a continuat recent printr-un acord separat cu compania britanică Urenco pentru îmbogățirea uraniului.