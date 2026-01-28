Fost general NATO: Trump e o ameninţare mai mare decât Putin la adresa Alianţei, a transformat ordinea mondială într-o „rață moartă"

Fost general NATO: Trump e o ameninţare mai mare decât Putin la adresa Alianţei. Sursa foto: Hepta

Generalul Richard Shirreff, fost comandant suprem adjunct al forțelor aliate pentru Europa al NATO, consideră că Donald Trump a pus în pericol viitorul alianței cu amenințări repetate de a lua Groenlanda și prin atacuri asupra aliaților europeni. Acesta a afirmat, pentru The Independent, că președintele SUA a transformat ordinea mondială într-o „rață moartă”.

Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru NATO decât Vladimir Putin, a declarat unul dintre foștii comandanți ai alianței, într-un atac vehement la adresa politicii externe a Washingtonului.

Președintele SUA a "declanşat alarma" după o serie de mișcări agresive din acest an, inclusiv capturarea lui Nicolas Maduro în Venezuela, amenințări de invadare a Groenlandei și controversata afirmație că trupele europene din Afganistan „nu se aflau pe linia frontului”.

Generalul Richard Shirreff, fostul comandant suprem adjunct al forțelor aliate pentru Europa al NATO, a declarat că amenințarea lui Trump cu o intervenție militară în Groenlanda „nu a fost absolut deloc doar o laudă”, chiar și după ce președintele SUA s-a angajat să nu folosească forța pentru a cuceri insula, care este un teritoriu al Danemarcei, membră a NATO.

„Trebuie să-l luăm literalmente. Trebuie să presupunem că, în cazul lui Trump, la fel ca în cazul lui Putin, se va întâmpla cel mai rău caz”, a declarat fostul general. „Trump este amenințarea mai mare la adresa NATO, dacă vreți să faceți comparația".

Trump ar fi distrus ordinea mondială

Generalul Shirreff, care este acum președintele Consiliului Consultativ Internațional pentru Securitate și Risc al Healix, a declarat că Trump a „distrus ordinea mondială” în primul an al celui de-al doilea mandat. „De asemenea, este pe cale să distrugă singura alianță care a garantat securitatea transatlantică timp de 77 de ani”, a adăugat el.

Fostul ofițer al armatei britanice a declarat că Trump i-a prezentat omologului său rus două dintre cele mai prețuite obiective de politică externă ale sale „pe tavă”.

„A decuplat America de securitatea europeană și, practic, ține NATO sub linia de plutire din cauza amenințării sale.”

Generatorul Shirreff a declarat că, deși Putin reprezintă o „amenințare existențială” pentru Europa, invazia sa din Ucraina din februarie 2022 a unit NATO și „a adus ordinea internațională mai aproape”.

Dar Trump a transformat sistemul global bazat pe reguli „într-o rață moartă”, a adăugat el. „Evident, Putin l-a amenințat masiv, dar Trump a atacat singura alianță care ne garantează securitatea.”

Cum răspunde Casa Albă

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru The Independent: „Președintele Trump a făcut mai mult pentru NATO decât oricine altcineva. Contribuțiile Americii la NATO le depășesc pe cele ale altor țări, iar succesul său în îndeplinirea promisiunii de cheltuieli de 5% din partea aliaților NATO ajută Europa să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.”

"SUA reprezintă singurul partener NATO care poate proteja Groenlanda, iar președintele promovează interesele NATO în acest sens.”