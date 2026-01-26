„Credeți că Europa se poate apăra singură? Visați în continuare”. Rutte spune că țările europene trebuie să cumpere capacități nucleare

Mark Rutte respinge ideea unei alternative fără SUA la NATO și spune că statele de pe continent trebuie să își achiziționeze "capacități nucleare". Foto: Hepta

Cheltuielile de apărare ale statelor din Europa vor trebui să crească cu până la 10% și va fi nevoie de "achiziția unor capacități nucleare proprii", a spus, luni, secretarul general al NATO, Mark Rutte, la o întâlnire cu parlamentari ai Uniunii Europene, notează The Guardian.

"Continuați să visați, în cazul în care credeți că Europa se poate apăra singură", a punctat el, insistând asupra ideii ca membrii europeni ai NATO să cheltuie suplimentar "miliarde și miliarde de euro".

Potrivit lui Rutte, "Europa are nevoie de Statele Unite și Statele Unite au nevoie, la rândul lor, de Europa".

Secretarul general al alianței a susținut că, deși prioritățile SUA evoluează, va exista "întotdeauna" o prezență convențională americană foarte puternică în pe continent.

Cunoscut pentru că i-a atribuit porecla "Daddy" (Tăticul, n.r.) președintelui american Donald Trump, Rutte și-a apărat, luni, relația cu liderul de la Washington.

Rutte: 2% din PIB pentru apărare în toate statele NATO fără Trump? Niciodată! Niciodată! Niciodată!

"Dacă e cineva face lucruri bune, acela este președintele Trump (...) Știu că vă enervez din nou pe mulți dintre voi, dar - așa cum am spus și la Davos - cred că cele 2% (procentaj din PIB-ul național pentru apărare) atinse de toate țările NATO la sfârșitul anului 2025 nu s-ar fi întâmplat niciodată, niciodată, niciodată fără Trump", a spus el.

Rutte a nominalizat Spania, Italia, Belgia și Canada între statele care nu și-ar fi majorat cheltuielile în acest sector fără presiunile exercitate de președintele SUA.

Șeful politic al NATO mai consideră că SUA "apreciază foarte mult" eforturile aliaților, în ciuda comentariilor lui Donald Trump, care a ridiculizat participarea tuturor celorlalte țări, cu excepția Americii, la războiul din Afganistan, spunând că aliații "au stat un pic în spate, departe de linia frontului".

Ulterior, președintele american a făcut o nouă declarație, conform căreia "America apreciază foarte mult toate eforturile depuse în Afganistan" și recunoaște sacrificiul altor țări.

Rutte neagă că SUA profită de negocierile privind pacea în Ucraina pentru dobândi Groenlanda

În fața parlamentarilor europeni, Mark Rutte a comentat și discuțiile de pace recente în Ucraina - Rusia, mediate de SUA și blocate, din nou, de pretențiile teritoriale ale Moscovei asupra Donbasului.

Șeful NATO a admis că există o problemă "foarte sensibilă" cu Rusia în acest sens, adăugând că numai Ucraina poate lua o decizie cu privire la un eventual compromis teritorial.

Pe de altă parte, Rutte a negat că SUA au încercat să profite de poziția lor de potențial garant de securitate al Ucrainei în discuțiile cu statele NATO pe tema Groenlandei.

El respins, totodată, scenariul unei potențiale alternative europene la NATO, fără participarea Statelor Unite, spunând că o astfel de construcție "ar fi complicată, iar președintele rus Vladimir Putin ar fi încântat (să vadă asta)".