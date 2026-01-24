Trump își retrage afirmația despre trupele NATO în Afganistan după un val de critici: “Armata britanică e de neegalat, cu excepția SUA”

Președintele SUA a postat pe contul său Truth Social un mesaj despre „marii și foarte curajoșii soldați ai Regatului Unit.

Donald Trump a renunțat parțial la afirmațiile sale conform cărora trupele europene „au rămas departe de linia frontului” din Afganistan, după ce afirmația sa a generat un val de critici, în special în Marea Britanie.

Președintele SUA a postat pe contul său Truth Social un mesaj despre „marii și foarte curajoșii soldați ai Regatului Unit care vor fi întotdeauna alături de Statele Unite ale Americii.

„În Afganistan, 457 de persoane au murit, mulți au fost grav răniți și au fost printre cei mai mari dintre toți războinicii. Este o legătură prea puternică pentru a fi ruptă vreodată. Armata britanică, cu o inimă și un suflet extraordinare, este de neegalat (cu excepția SUA!). Vă iubim pe toți și vă vom iubi întotdeauna!.”

Revenirea lui Donald Trump cu privire la declarațiile sale are loc după ce premierul Keir Starmer a criticat comentariile lui Donald Trump despre trupele NATO din Afganistan. Cei doi au avut chiar o conversație, sâmbătă, pe această temă.

Ce a spus Donald Trump

Declarațiile lui Trump au provocat revoltă printre politicienii din Marea Britanie.

Criticii lui Trump au semnalat pierderile omenești suferite de țările NATO care au trimis soldați în Afganistan și lipsa de experiență militară a lui Donald Trump, relatează The Guardian. De altfel, președintele american a fost criticat în trecut pentru că a evitat să fie recrutat în războiul din Vietnam, după ce a fost diagnosticat cu pinteni osoși la călcâie – o afirmație medicală asupra căreia planează îndoieli serioase.

Au fost două seturi de declarații separate care au inflamat spiritele. Președintele SUA a sugerat, într-un interviu acordat joi postului Fox News, că NATO nu ar sprijini Statele Unite dacă i s-ar cere acest lucru. „Nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan… și au făcut-o, au stat puțin mai în spate, puțin departe de liniile frontului”, a declarat el.

De asemenea, vorbind miercuri la Davos, el a făcut afirmații similare la adresa alianței militare formate din 32 de membri, spunând: „Îi cunosc pe toți foarte bine. Nu sunt sigur că ar fi acolo. Știu că noi am fi acolo pentru ei. Nu știu dacă ei ar fi acolo pentru noi.”