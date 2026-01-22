CNN: Niciun acord scris în privința Groenlandei. Lui Rutte i-a fost teamă că Trump va publica pe rețelele sociale documentul

Donald Trump a declarat că s-a înțeles cu șeful NATO, Mark Rutte, în privința unui acord pentru Groenlanda. Foto: GettyImages

Președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au ajuns la o înțelegere verbală privind Groenlanda în timpul întâlnirii lor de miercuri, însă nu a fost elaborat încă niciun document care să consemneze un viitor acord, au declarat pentru CNN persoane familiarizate cu discuțiile.

Trump și Rutte au convenit să continue discuțiile privind actualizarea unui acord din 1951 dintre SUA, Danemarca și Groenlanda, care reglementează prezența militară americană pe insulă, au spus sursele. Cadrul acordului garantează, de asemenea, că Rusia și China vor fi excluse de la orice investiții în Groenlanda și prevede un rol consolidat al NATO în Groenlanda.

Două dintre surse au afirmat că un alt element al unui posibil acord este creșterea accesului SUA la resursele naturale ale Groenlandei, inclusiv la rezervele sale minerale. Însă Rutte a negat joi că ar fi discutat direct acest subiect cu Trump.

Casa Albă a declarat anterior că detaliile planului vor fi făcute publice pe măsură ce vor fi finalizate. CNN a contactat Casa Albă și biroul lui Rutte pentru comentarii.

O persoană familiarizată cu discuțiile a spus că Rutte nu a dorit pregătirea niciunui document oficial în timpul întâlnirii cu Trump, deoarece se temea că acestea ar putea fi divulgate — sau chiar publicate de Trump însuși pe rețelele sociale. Trump a postat la începutul acestei săptămâni un mesaj privat pe care Rutte i-l trimisese înaintea discuțiilor lor.

Însă lipsa oricărei documentații scrise a provocat confuzie în rândul unor aliați NATO cu privire la ceea ce a fost de fapt convenit. Un document care să detalieze termenii specifici ai unui nou acord este așteptat să fie finalizat la următoarea reuniune a grupului de lucru SUA–Danemarca–Groenlanda, care a fost înființat săptămâna trecută după ce oficiali danezi și groenlandezi s-au întâlnit cu secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, au spus două dintre surse. Acea reuniune ar putea avea loc chiar de săptămâna viitoare, la Washington, DC, a precizat una dintre surse.

Oficiali NATO au avansat anterior și ideea ca Danemarca să permită SUA să construiască mai multe baze militare în Groenlanda, care ar urma să fie ridicate pe terenuri considerate teritoriu suveran al SUA, a declarat un oficial NATO pentru CNN. Însă oficialii danezi au spus că nu au existat discuții directe între Danemarca și SUA privind posibilitatea acordării unor parcele de teren suveran Statelor Unite, iar un purtător de cuvânt al NATO a afirmat că Rutte nu a discutat acest subiect cu Trump miercuri.

„NATO este pe deplin conștientă de poziția Regatului Danemarcei”, a declarat prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, într-un comunicat de joi. „Putem negocia asupra tuturor aspectelor politice, de securitate, investiții, economie. Dar nu putem negocia asupra suveranității noastre. Am fost informată că nu a fost cazul.”