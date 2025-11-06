Șeful NATO laudă România, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN: "Țara voastră e bine organizată"

Președintele Nicușor Dan și Secretarul General al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri, la Palatul Cotroceni. Sursă foto: Administrația Prezidențială

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, într-un interviu exclusiv acordat lui Radu Tudor, realizator Antena 3 CNN, că are încredere în capacitatea militară a României și a lăudat țara noastră, despre care a spus că "este bine organizată".

Radu Tudor: Domnule Secretar General, aveți încredere în capacitatea militară a României și în mobilizarea care ar putea avea loc în cazul, știți, dezbaterii Articolului 3, Articolului 4, Articolului 5, așa cum am făcut în ultimii trei ani?

Mark Rutte: Oh, da, am încredere deplină. Am vorbit din nou cu Ministrul Apărării, este un om extraordinar. Am vorbit cu Ministrul de Externe, Premierul și cu Președintele vostru. Țara voastră este bine organizată. Discutați acum despre cum să vă consolidați forțele armate, dacă este necesar, într-un ritm și mai rapid, și chiar vă felicit pentru asta. Luați toate măsurile necesare, inclusiv pentru a vă asigura că există fondurile necesare. Veți încheia acest an cu peste 2% din PIB. Doriți să atingeți 3,5% nu în 2035, ci deja în 2030.

Așadar, din toate aceste motive, da, avem state precum Estonia, Letonia, Lituania și Polonia care sunt peste 5%, dar apoi veniți imediat în următorul grup de țări, alături de Germania, care dorește, de asemenea, să atingă 3,5% chiar înainte de 2035. Și acest lucru este necesar pentru ca forțele armate puternice ale României, împreună cu NATO, să rămână puternice, având în vedere creșterea rapidă a capacităților militare ale Rusiei. Așa că trebuie să rămânem înaintea lor, iar voi contribuiți la acest lucru.