China, pregătită să se opună influenței SUA în America Latină, avertizează experții: “Competiția marilor puteri abia a început”

China urmărește fiecare provocare majoră pe care președintele Trump a asumat-o în America Latină. FOTO: Hepta

Regimul de la Beijing a emis recent un document de politică externă privind America Latină și Caraibe, despre care analiștii spun că prefigurează o luptă mai intensă între SUA și China pentru influență regională. Asta vine în contrast puternic cu strategia anunțată de Donald Trump care a subliniat reinstaurarea Doctrinei Monroe, ce vizează dominația americană în emisfera vestică, potrivit WSJ.

„China a fost întotdeauna solidară la bine și la greu cu Sudul Global, inclusiv America Latină și Caraibe”, se arată în documentul citat, primul al Chinei despre regiune în aproape un deceniu.

Raportul vorbește despre o „schimbare semnificativă în echilibrul internațional al puterii”, terminologie folosită de liderul chinez Xi Jinping pentru a susține că era supremației globale a SUA se încheie.

China urmărește fiecare provocare majoră pe care președintele Trump a asumat-o în America Latină, de la degradarea regimului venezuelean până la reafirmarea dominației americane la Canalul Panama.

Este un contrapunct la ceea ce Beijingul consideră a fi încercuirea teritoriului său de către sistemul american de alianțe militare în întreaga Asie. „Competiția marilor puteri în regiune abia a început”, potrivit unei analize a poziției Chinei în America Latină realizată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Extinde legăturilor diplomatice și economice chineze în America Latină

Experții spun că planul politic al Beijingului a demonstrat intenția sa de a extinde legăturile diplomatice și economice în America Latină și de a se poziționa ca o alternativă la SUA. China câștigă putere politică în regiune prin investiții în proiecte de infrastructură și extragerea de minerale critice, energie și alte resurse naturale. Acest lucru se realizează în timp ce diplomații săi interacționează cu influența politică locală prin intermediul ambasadelor sale.

China este cel mai mare creditor și cel mai mare client de petrol al Venezuelei, iar compania de stat Petróleos de Venezuela a apărut la o expoziție de afaceri de la Beijing în iulie.

Intransigența lui Trump la adresa regimului venezuelean al lui Nicolás Maduro oferă un test timpuriu al priorităților Chinei și al afirmației sale că are un „parteneriat strategic permanent” cu țara. Beijingul a denunțat drept hegemonie ilegală și „intimidare unilaterală” acumularea de forțe militare americane în jurul Venezuelei, inclusiv interceptarea petrolierelor care fac parte dintr-o flotă fantomă care încalcă sancțiunile și transportă petrol și către China.

Reprezentantul permanent adjunct al Chinei la Națiunile Unite, Sun Lei, a criticat SUA și a sărit în apărarea Venezuelei la o reuniune a Consiliului de Securitate din 23 decembrie. „Ne opunem oricărei acțiuni care încalcă scopurile și principiile Cartei ONU și încalcă suveranitatea și securitatea altor țări”, a spus el.

Cea mai mare parte a sprijinului acordat de Beijing regimului Maduro și altor guverne care cad în vizorul lui Trump va rămâne probabil retoric. Nimeni nu se așteaptă ca China să-și susțină discursul dur cu vreo acțiune care ar putea risca o confruntare militară directă cu SUA.

Chiar dacă o acțiune militară chineză în regiune este puțin probabilă pe termen scurt, astfel de semnale sunt o reamintire a faptului că ambițiile Beijingului nu mai sunt pur economice, a declarat Leland Lazarus, consultant în risc cu sediul la Miami.

Prioritatea politică a Beijingului pentru America Latină și Caraibe

Documentul de strategie precizează clar că prioritatea politică a Beijingului pentru America Latină și Caraibe este ruperea legăturilor rămase ale regiunii cu Taiwanul.

Regiunea include șapte dintre cele 12 guverne din întreaga lume care mențin relații diplomatice cu insula condusă democratic, inclusiv Guatemala, Paraguay și Haiti. China a promis beneficii nespecificate națiunilor care își modifică politicile externe și acceptă politica „O singură China” a Beijingului. Mai multe au făcut acest lucru în ultimii ani, inclusiv Panama.

Totuși, în această privință, Honduras l-a ales recent pe Nasry Asfura în funcția de președinte. Candidatul susținut de Trump a făcut campanie împotriva deciziei națiunii sale din 2023 de a stabili relații diplomatice cu Beijingul și a declarat că va lua în considerare restabilirea legăturilor cu Taiwanul.

Administrația Trump nu menționează explicit China în schița strategiei sale de securitate națională privind un „Corolar Trump” la Doctrina Monroe - avertismentul din secolul al XIX-lea adresat puterilor coloniale europene că SUA este preeminentă în emisfera vestică.

Dar China este provocatorul evident atunci când face referire la „costurile ascunse” ale asistenței externe care apar sub forma „spionajului, securității cibernetice, capcanelor datoriilor”.

America vrea să „se transforme în partenerul de primă alegere” în regiune, conform strategiei lui Trump. La rândul său, China „încearcă să creeze un contrast puternic cu renașterea Doctrinei Monroe de către administrația Trump”, a spus Lazarus.