Diana Buzoianu susține că Romsilva trebuie să recupereze salariul încasat de fostul director în timp ce primea și pensie

Bonusul de pensionare de 100.000 de euro a fost acordat fostului director prin încălcarea legislaţiei, susține Buzoianu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, apreciază că Romsilva ar trebui să facă demersuri pentru a recupera salariul încasat de către fostul director Teodor Ţigan, pe parcursul celor doi ani în care a beneficiat şi de pensie, potrivit Agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute joi, la Palatul Victoria, Buzoianu a precizat că ar fi vorba despre 770.000 de lei. Potrivit acesteia, şi bonusul de pensionare de 100.000 de euro a fost acordat fostului director prin încălcarea legislaţiei.

Precizările au fost făcute după ce Corpul de Control al ministerului a finalizat raportul privind situaţia Direcţiei Silvice Arad. Conform documentului, direcţia se află într-o "cădere financiară accelerată", după ce în 2024 a avut pierderi de aproximativ 15 milioane de lei.

„Din punctul meu de vedere, în primul rând Romsilva va trebui să se îndrepte civil pentru a recupera tot salariul care a fost dat într-o perioadă în care contractul de muncă al domnului director ar fi trebuit să înceteze de drept. Vorbim de doi ani de zile în care acesta şi-a obţinut mai departe salariul, în timp ce îşi lua mai departe şi pensia.

Există prevederi exprese legale că în momentul în care te pensionezi îţi încetează de drept contractul, lucru care nu s-a aplicat aici. Deci cel puţin doi ani de zile vor trebui să fie recuperaţi. Apoi, bonusul de pensionare, din nou, având în vedere că a fost dat cu încălcarea legislaţiei, din punctul nostru de vedere, Romsilva va trebui să analizeze juridic foarte clar dacă va trebui să se îndrepte şi pentru recuperarea acestui spor", a spus Buzoianu.

Ministrul Mediului: „Trebuie să fie făcută o analiză inclusiv pe şefii de ocoale pentru a se vedea dacă aceştia îşi mai pot continua mandatul”

Ea a făcut referire şi la o altă concluzie a raportului, conform căreia la nivelul Direcţiei Silvice au fost identificate investiţii care au fost plătite, dar care "în practică" nu există. Este vorba despre drumul forestier Valea Orbilor, unde au fost plătite facturi în valoare de 280.000 de lei pentru refacerea unui drum care ar fi fost afectat de calamităţi.

„Acest drum forestier pe care l-am identificat, de exemplu, a apărut în hârtii că este finalizat, deşi el nu există în practică. Sunt nişte investiţii care au fost făcute pentru care nişte oameni au zis că au mers pe teren şi au dat cu subsemnatul că, "da, acolo este creat un drum", unde, dacă mergem astăzi, vom vedea împreună că nu s-a mai lucrat la acel drum probabil de ani de zile.

Pentru aceste lucruri, autorităţile din sfera penală vor trebui să analizeze dacă sunt încadrări pe infracţiuni. Nu o să spunem noi mai departe dacă sunt sau nu sunt infracţiuni. Asta este atribuţia parchetelor", a precizat ea.

De asemenea, Buzoianu a apreciat că şefii de ocoale nu au îndeplinit o serie de criterii privind lucrările de regenerare sau cele de accesibilizare a drumurilor forestiere.

„Din punctul nostru de vedere, trebuie să fie făcută o analiză inclusiv pe şefii de ocoale pentru a se vedea dacă aceştia îşi mai pot continua mandatul sau nu, pentru că, în mod evident, au încălcat toate standardele pe care trebuiau să le îndeplinească - regulile care au fost stabilite inclusiv de Romsilva, bugetele care au fost stabilite de Consiliul de Administraţie. Toate aceste lucruri au fost încălcate în anii respectivi. Şi ar trebui să existe inclusiv o sancţiune, din punctul nostru de vedere, de a nu mai continua, de a nu mai avea mandat acele persoane care au fost la conducere şi au încălcat toate aceste acte normative, să zicem, interne", a spus ea.

Diana Buzoianu a anunţat, joi, că va trimite Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi conducerii Romsilva, raportul Corpului de Control privind Direcţia Silvică Arad.

Ea a precizat că fostul director Teodor Ţigan şi-a trimis în decembrie 2022 cererea de pensionare la Ocolul Silvic Bârzava, nu către Romsilva, aşa cum ar fi trebuit.

Potrivit Dianei Buzoianu, "cea mai mare şi cea mai gravă abatere" s-a produs în decembrie 2023, când a fost cerut bonusul de pensionare de 100.000 de euro. Acest bonus ar fi trebuit să fie solicitat directorului general Romsilva; în schimb, cererea a fost adresată directorului economic din Direcţia Silvică Arad.