Diana Buzoianu îl apără pe Ionuț Moșteanu în scandalul legat de CV-ul „greșit”: „În primul rând a putut să-și pună diploma”

1 minut de citit Publicat la 15:34 27 Noi 2025 Modificat la 15:34 27 Noi 2025

Colegul de partid și de Guvern al Dianei Buzoianu, Ionuț Moșteanu, este în mijlocul unui scandal uriaș. Foto: Agerpres

Diana Buzoianu l-a apărat pe colegul ei de partid, Ionuț Moșteanu, în scandalul erorilor din CV-ul ministrului Apărării. Ministra Mediului a sugerat că este de lăudat simplul fapt că Moșteanu are o diplomă de licență. Diana Buzoianu a spus, de asemenea, că în general oamenii care vor să facă reforme în România sunt „atacați” și a salutat explicațiile oferite de ministrul Apărării în legătură cu CV-ul său.

Întrebată la o conferință de presă de la Palatul Victoria cum vede situația în care se află ministrul Ionuț Moșteanu, având în vedere faptul că USR a fost un partid care a invocat mereu necesitatea meritocrației și a studiilor în politică, Diana Buzoianu a sugerat că este lăudabil că ministrul Apărării are o diplomă de absolvire a unei facultăți.

„Domnul Ionuţ Moşteanu, în primul rând, a putut să-şi pună diploma. A putut să-şi pună o diploma. Și-a pus diploma acolo”, a spus ministra Mediului.

Diana Buzoianu a salutat, de asemenea, clarificările ulterioare oferite de Ionuț Moșteanu.

„Eu sunt convinsă că întrebările pe care le aveţi pentru domnul Moşteanu, puteţi să le puneţi domnului Moşteanu, dar eu, personal, cred că absolut toate studiile care pot fi arătate pe Facebook, şi da, a venit asumat şi a explicat absolut toate lucrurile care au fost obiectul întrebărilor de-a lungul timpului, a dat toate detaliile şi toate informaţiile”, a spus ministra Mediului.

Aceasta a adăugat că „mai important decât orice” este „inclusiv ce s-a făcut în ultimul timp la Ministerul Apărării”.

„Dacă este să ne uităm numai la cum au fost gestionate fonduri uriașe, mai ales prin programul SAFE, ne dăm seama că este nevoie acolo de competență și că există competență”, a spus ea.

Întrebată dacă studiile nu contează, Buzoianu a răspuns: „există aceste studii, au fost puse astăzi. Dar, bineînțeles, contează, da”.

Ministrul Apărării şi-a publicat joi, pe Facebook, diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, după ce într-un CV vechi, postat pe site-ul companiei Tarom, scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti.

Ionuț Moșteanu a spus că a fost vorba de o „greșeală” care „îl jenează”. „Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a mai spus ministrul.