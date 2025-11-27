Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de brazi și molizi pentru Crăciun: Prețurile încep de la 17 lei. De unde se pot cumpăra

27 Noi 2025

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva pune în vânzare, pentru sărbătorile de iarnă din acest an, 16.415 pomi de Crăciun, potrivit datelor transmise astăzi de instituție. Dintre aceștia, 13.462 sunt brazi, iar 2.953 sunt molizi sau alte specii de rășinoase, potrivit unui comunicat transmis joi.

Majoritatea pomilor provin din culturi specializate, crescute în pepinierele silvice ale Romsilva. O parte mai mică este recoltată din păduri regenerate natural, acolo unde densitatea este prea mare și sunt necesare lucrări de rărire.

Reprezentanții Regiei precizează că, la vânzare, vor fi prioritizate solicitările populației, în timp ce operatorii economici vor putea cumpăra doar în limita excedentului disponibil.

Prețurile la brazii de Crăciun pornesc de la 17 lei

Pentru achiziția directă, de la ocoalele silvice, depozite sau locurile de recoltare, prețurile încep de la 17 lei pentru un molid de până la 1,3 metri. Un brad cu înălțimea între 2 și 3 metri ajunge la 39 de lei.

Pentru pomii care depășesc 3 metri, încadrați ca „solicitări speciale”, tarifele sunt stabilite individual, în comitetul director al fiecărei direcții silvice.

Pomii pot fi cumpărați și cu rădăcină, pentru replantare

Ocoalele silvice din zonele de munte și de deal — unde există pepiniere de rășinoase și păduri de conifere — comercializează pomii direct la sediu.

La cerere, Romsilva oferă și pomi cu rădăcina protejată sau la ghiveci, care pot fi replantați după sărbători. Această opțiune implică însă costuri suplimentare.

Atunci când pomii sunt vânduți în piețe sau spații special amenajate, prețurile finale includ suplimentar costurile de transport, manipulare și depozitare.

Regia Națională a Pădurilor administrează 3,13 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea publică a statului și oferă servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri din alte forme de proprietate. Toate pădurile statului sunt certificate internațional pentru management forestier durabil.

Pe lângă administrarea fondului forestier, Romsilva gestionează 22 de parcuri naționale și naturale, însumând peste 850.000 de hectare, precum și 12 herghelii de stat.