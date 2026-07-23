„Nu este în regulă să sprijinim cu orele pereții în spitale. Asta nu e Medicină”. Discursul manifest al unei absolvente de la UMF Iași

Claudia Ciobanu este șefa seriei A de la specializarea Asistență Medicală Generală din cadrul Facultății de Medicină Iași FOTO: captură video Antena 3 CNN

Discurs viral al unei absolvente a Universității de Medicină din Iași. Claudia Ciobanu a criticat la festivitatea de absolvire modul în care sunt pregătiți viitorii medici, dar și condițiile în care învață studenții.

„Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm uneori cu orele, să sprijinim pereții în spitale, fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este Medicină.

Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească ani de ani taxă și totuși uneori să stăm în afitatre care aproape cad peste noi”, a spus Claudia.

Claudia Ciobanu este șefa seriei A de la specializarea Asistență Medicală Generală din cadrul Facultății de Medicină Iași. În discursul adresat colegilor, profesorilor și familiilor, ea a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în anii de studiu, dar a profitat de ocazie ca să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă mediciniștii de la Iași.

„Vreau să mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să meargă și să fie bine pentru toată lumea” - astfel a început partea din discurs în care a subliniat cele mai mari probleme din procesul de studiu.

În încheierea discursului ei, Claudia Ciobanu și-a exprimat speranța că înființarea noii Facultăți de Științele Sănătății va contribui la îmbunătățirea pregătirii viitoarelor generații de studenți.