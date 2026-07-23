Cursuri de calificare gratuite pentru absolvenți. Cum se face înscrierea: Lista cu locurile disponibile, pe județe și meserii

Absolvenții români pot urma cursuri gratuite de calificare pentru diverse meserii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cursurile de calificare gratuite sunt disponibile pentru absolvenții care se înregistrează la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Tinerii care își caută un loc de muncă pot beneficia de formare profesională fără costuri, consiliere, mediere pe piața muncii și, dacă îndeplinesc condițiile legale, de indemnizație de șomaj și alte măsuri de sprijin oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

În luna iulie 2026, ANOFM organizează la nivel național 106 programe de formare profesională gratuite pentru persoanele aflate în evidența agențiilor teritoriale.

Absolvenții înscriși la AJOFM pot face cursuri de calificare gratuite

Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la AJOFM pot participa gratuit la programele de formare profesională organizate de ANOFM și agențiile județene.

Cursurile sunt destinate persoanelor care doresc să dobândească o calificare nouă, să se recalifice sau să își dezvolte competențele pentru a avea șanse mai mari de angajare. Oferta diferă de la un județ la altul și este stabilită în funcție de cererea de pe piața muncii.

Potrivit ANOFM, în luna iulie 2026 sunt programate 106 cursuri de formare profesională la nivel național, pentru un număr de 1.726 de persoane, organizate prin agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Alte beneficii pentru absolvenții care își caută loc de muncă

Pe lângă accesul la cursuri gratuite de calificare, absolvenții înregistrați la AJOFM beneficiază de:

servicii gratuite de informare și consiliere profesională;

mediere pentru ocuparea unui loc de muncă;

sprijin pentru identificarea angajatorilor care au posturi vacante;

posibilitatea de a solicita indemnizație de șomaj, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

acordarea primei de inserție, în cazul angajării în termenul stabilit de legislație.

ANOFM recomandă absolvenților să se înregistreze la agenția de ocupare în termen de 60 de zile de la absolvire pentru a putea beneficia de toate măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute de lege.

Acte necesare pentru înscrierea la AJOFM

Pentru înregistrarea la AJOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă sunt necesare, în general:

actul de identitate;

diploma de absolvire sau adeverința din care să rezulte data absolvirii;

curriculum vitae (CV);

declarația pe propria răspundere privind starea de sănătate;

acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În funcție de situația solicitantului, agenția teritorială poate solicita și alte documente. Lista completă și informațiile privind înscrierea pot fi consultate pe site-ul ANOFM sau la AJOFM din județul de domiciliu.

Cursuri de calificare gratuite disponibile în iulie 2026, pe județe și meserii

Oferta ANOFM diferă de la un județ la altul, în funcție de cererea de pe piața muncii. Printre cursurile de calificare gratuite programate în luna iulie 2026 se numără:

București – bucătar, ospătar, ajutor de bucătar, frizer, coafor, manichiurist, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, operator la mașini-unelte cu comandă numerică, referent și manager resurse umane, expert achiziții publice, formator, specialist în managementul deșeurilor, responsabil cu protecția datelor, competențe digitale și stilist extensii gene.

– bucătar, ospătar, ajutor de bucătar, frizer, coafor, manichiurist, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, operator la mașini-unelte cu comandă numerică, referent și manager resurse umane, expert achiziții publice, formator, specialist în managementul deșeurilor, responsabil cu protecția datelor, competențe digitale și stilist extensii gene. Alba – cofetar.

– cofetar. Arad – lucrător comercial.

– lucrător comercial. Argeș – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale.

– lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale. Bacău – lucrător comercial și operator calculator electronic și rețele.

– lucrător comercial și operator calculator electronic și rețele. Bihor – îngrijitor spații verzi.

– îngrijitor spații verzi. Bistrița-Năsăud – ajutor de bucătar.

– ajutor de bucătar. Buzău – lucrător comercial, maseur, bucătar, frizer și îngrijitor bătrâni la domiciliu.

– lucrător comercial, maseur, bucătar, frizer și îngrijitor bătrâni la domiciliu. Călărași – sudor, zidar roșar-tencuitor și mașinist utilaje pentru cale și terasamente.

– sudor, zidar roșar-tencuitor și mașinist utilaje pentru cale și terasamente. Cluj – infirmieră, designer pagini web și competențe digitale și securitate cibernetică.

– infirmieră, designer pagini web și competențe digitale și securitate cibernetică. Dâmbovița – ajutor de bucătar, patiser, sudor, operator CNC, instalator instalații tehnico-sanitare și instalator pentru sisteme fotovoltaice.

– ajutor de bucătar, patiser, sudor, operator CNC, instalator instalații tehnico-sanitare și instalator pentru sisteme fotovoltaice. Dolj – ajutor de bucătar, manager de proiect, manager resurse umane și referent resurse umane.

– ajutor de bucătar, manager de proiect, manager resurse umane și referent resurse umane. Galați – montator instalații solare și referent resurse umane.

– montator instalații solare și referent resurse umane. Giurgiu – agent de securitate, bucătar și operator introducere, validare și prelucrare date.

– agent de securitate, bucătar și operator introducere, validare și prelucrare date. Gorj – cofetar.

– cofetar. Iași – frizer.

– frizer. Ilfov – electrician în construcții și patiser.

– electrician în construcții și patiser. Maramureș – îngrijitor spații verzi.

– îngrijitor spații verzi. Mehedinți – ospătar și instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze.

– ospătar și instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze. Mureș – pomicultor.

– pomicultor. Neamț – agent de curățenie, bucătar și lucrător în comerț.

– agent de curățenie, bucătar și lucrător în comerț. Olt – lucrător comercial, lucrător de tineret și montator instalații solare.

– lucrător comercial, lucrător de tineret și montator instalații solare. Prahova – brutar, contabil, manager de proiect și manichiurist.

– brutar, contabil, manager de proiect și manichiurist. Sălaj – agent de securitate, bucătar, cameristă hotel și lucrător comercial.

– agent de securitate, bucătar, cameristă hotel și lucrător comercial. Satu Mare – competențe antreprenoriale și îngrijitor spații verzi.

– competențe antreprenoriale și îngrijitor spații verzi. Sibiu – competențe digitale și securitate cibernetică, precum și îngrijitor spații verzi.

– competențe digitale și securitate cibernetică, precum și îngrijitor spații verzi. Suceava – referent resurse umane.

– referent resurse umane. Teleorman – ajutor de bucătar, competențe digitale și referent resurse umane.

– ajutor de bucătar, competențe digitale și referent resurse umane. Timiș – lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură.

– lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură. Tulcea – inspector în domeniul securității și sănătății în muncă.

– inspector în domeniul securității și sănătății în muncă. Vâlcea – electrician de întreținere în construcții.

– electrician de întreținere în construcții. Vaslui – manichiurist și îngrijitor bătrâni la domiciliu.

– manichiurist și îngrijitor bătrâni la domiciliu. Vrancea – îngrijitor bătrâni la domiciliu.

Lista completă, cu numărul de locuri, poate fi consultată AICI.