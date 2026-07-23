Antena 3 CNN, liderul incontestabil al televiziunilor de știri. "Sinteza Zilei", realizată de Mihai Gâdea, a obţinut audiențe-record

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei", miercuri seara, 22 iulie 2026. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Audienţe-record pentru "Sinteza Zilei", care a fost alegerea românilor, miercuri seara, dar şi pentru Antena 3 CNN. În intervalul 21:30 - 23:15, Antena 3 CNN a avut, în fiecare sfert de oră, o audiență mai mare decât audiența cumulată a tuturor celorlalte televiziuni de știri. De altfel, emisiunea moderată de Mihai Gâdea a fost numărul 1 pe toate targeturile pe care se măsoară audiențele, la distanțe uriașe de toate celelalte canale de știri. În clasamentul pe toată ziua, Antena 3 CNN a ocupat primul loc în toate targeturile analizate.

Emisiunea "Sinteza Zilei", realizată de Mihai Gâdea, a înregistrat ieri, una dintre cele mai puternice performanțe de audiență din ultimii ani în rândul televiziunilor de știri.

Performanța emisiunii s-a reflectat și în rezultatele din prime time (21:00–23:45), unde Antena 3 CNN a fost lider pe toate targeturile analizate, înregistrând un market share de 9,7% în targetul 18+ Urban AB & studii superioare, 8,2% în 18+ Urban AB, 7,6% în targetul comercial 25–59 Urban ABC, 7,0% în 18+ Urban, 6,9% în Urban All, 5,7% în 25–59 Urban și 5,4% la nivel Național.

Dominanța din intervalul de maximă audiență a consolidat și rezultatele întregii zile. În clasamentul Whole Day, Antena 3 CNN a ocupat primul loc în toate targeturile analizate, cu un market share de 9,9% în 18+ Urban AB & studii superioare, 8,5% în 18+ Urban AB, 8,0% în targetul comercial 25–59 Urban ABC și 6,1% în 25–59 Urban.

Aceste rezultate reconfirmă poziția Antena 3 CNN ca lider al televiziunilor de știri, performanța excepțională a emisiunii "Sinteza Zilei" fiind susținută atât de audiențele din intervalul de difuzare, cât și de dominația postului în prime time și pe parcursul întregii zile.