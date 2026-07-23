Misterul firmelor cu zero angajați din România: doar 4 din 10 declară salariați. Firma cu cel mai numeros personal are pierderi uriașe

1 minut de citit Publicat la 11:43 23 Iul 2026 Modificat la 11:43 23 Iul 2026

Doar 4 din 10 persoane juridice din România declară că au angajați. Foto: Getty Images

Doar patru din zece persoane juridice active în România au declarat angajați la sfârșitul anului trecut, în cadrul raportărilor anuale către ANAF, scrie Agerpres, care citează o analiză de specialitate dată publicității joi.

Conform sursei citate, din totalul de 1.297.596 de firme înregistrate la RECOM (Registrul Comerțului) la 31 decembrie 2025, circa 900.000 au depus bilanțuri.

Astfel, peste 570.000 de firme active, adică 44% din totalul înregistrat de RECOM, au declarat angajați în 2025, iar dintre acestea, aproximativ 44.000 au declarat "zero angajați".

Toate celelalte firme care au depus bilanț - în număr de până la 900.000 - nu au specificat nimic la capitolul "angajați", relevă analiza realizată de ICAP CRIF, care furnizează soluții pentru riscul de credit și informații de afaceri din sud-estul Europei și se prezintă drept o companie cu expertiză integrată pe piețele din Grecia, România, Bulgaria și Cipru.

"Este perfect legal ca în România o firmă să nu aibă salariați, ci numai acționar sau acționari, respectiv administrator. O analiză a acestor companii poate releva însă tendințe interesante pentru mediul antreprenorial din România", explică directorul executiv Theodoros Polydoros, într-un comunicat.

Firmele înregistrate la Registrul Comerțului centralizează 3,88 milioane de salariați. CFR SA domină topul

Cele aproximativ 526.000 de firme care au declarat cel puțin un angajat în bilanțul pe 2025 au raportat, cumulat, 3,88 milioane de salariați.

Spre comparație, la finalul lunii septembrie, în România erau înregistrați 5,68 milioane de salariați, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale .

Societatea cu cel mai mare număr de angajați, la 31 decembrie 2025, era Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, cu 23.666 salariați.

Afectată de falimentul CFR Marfă, CFR SA are un buget ce prevede pierderi planificate de 100 de milioane de euro în 2026.

Pe locul doi era Kaufland, cu 15.359 salariați, iar pe locul trei era Regia Națională a Pădurilor Romsilva, cu puțin peste 13.000 de salariați.

Dedeman și Carrefour au ocupat locurile patru și cinci, cu 12.702, respectiv 12.673 salariați fiecare.