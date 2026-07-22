Băncile din zona euro au înăsprit accesul la credite, din cauza războiului din Iran. Estimări pesimiste pentru ultimele luni din 2026

1 minut de citit Publicat la 18:39 22 Iul 2026 Modificat la 18:39 22 Iul 2026

Bancnote de euro. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Băncile din zona euro au înăsprit accesul companiilor la credite, în trimestrul doi, pe fondul temerilor privind instabilitatea politică, și se așteaptă ca tendința să continue în actualul trimestru, arată datele unui studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), notează Agerpres.

Studiul, un indicator al dezbaterilor asupra politicii monetare, arată că, deși a crescut cererea de credite a companiilor, băncile au respins o pondere însemnată din solicitări și au înăsprit standardele de creditare în sectorul auto și industrii intens consumatoare de energie.

Rezultatele studiului confirmă opinia BCE că războiul din Iran nu va afecta sever creșterea economiei zonei euro, în pofida impactului majorării prețurilor la energie asupra consumului și profiturilor companiilor.

'Riscurile percepute la adresa perspectivelor economice și toleranța mai scăzută la risc a băncilor rămân principalii factori care contribuie la înăsprirea standardelor de creditare, instituțiile fiind extrem de preocupate de riscuri legate de evoluțiile geopolitice și din energie', indică BCE.

În trimestrul trei din 2026, băncile se așteaptă ca tendința să continue la toate categoriile de împrumuturi, se arată în studiul efectuat în rândul celor mai mari 159 de bănci din zona euro.

Analiștii estimează că Banca Centrală Europeană va menține nemodificate dobânzile săptămâna aceasta și le va majora în septembrie.

Cererea de credite ipotecare a scăzut semnificativ în trimestrul doi, iar băncile se așteaptă ca tendința să continue în actualul trimestru, conform BCE.