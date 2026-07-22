TAROM are, din nou, un alt director. Cristian Anghel a fost numit după revocarea conducerii

Nu este clar în acest moment ce se va întâmpla cu planul de restructurare al TAROM. Foto: Hepta

Compania TAROM are un nou director. Cristian Anghel, anterior Director Operațiuni Sol, a fost numit în funcția de director general, după ce fosta conducerea a fost revocată. Decizia a fost luată pe fondul unui conflict mai vechi între Bogdan Costaș, cel care a condus până acum interimar compania, și ministrul Radu Miruță și fosta ministră Anca Boagiu, în prezent membră în Consiliul de Administrație, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Bogdan Costaș a condus interimar compania de transport aerian începând cu luna ianuarie până în prezent. Anterior, Costaș a fost director general al ROMAERO, companie care este în insolvență.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Costaș a informat compania că a renunțat la mandatul de doi ani și jumătate. Nu este clar în acest moment ce se va întâmpla cu planul de restructurare al TAROM.

Conducerea companiei aeriene ar fi fost revocată în urma unui conflict între Bogdan Costaș, Radu Miruță și Anca Boagiu, potrivit surselor Antena 3. Costaș susține că în aceste luni a trimis mai multe adrese la Ministerul Transporturilor la care Miruță nu a răspuns. TAROM încă nu are buget. Radu Miruță a declarat anterior că a refuzat să semneze pentru că estimările de venituri „nu sunt credibile şi astfel vor creşte pierderile”.

Însă, există surse care au declarat că acesta ar fi avut pretenții financiare mari și ar fi solicitat să îi crească salariu. Costaș neagă.

Sindicatul Unit TAROM a cerut revocarea conducerii

Anterior, Sindicatul Unit TAROM (SUT) a solicitat ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, să declanșeze procedura de revocare a actualului Consiliu de Administrație al companiei și să organizeze unei noi proceduri de selecție în baza OUG privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu criterii care să asigure expertiză reală în aviație civilă, dar și evaluarea modului în care actualii administratori și-au îndeplinit indicatorii de performanță din contractele de mandat, potrivit Agerpres.



Într-o scrisoare deschisă, SUT a atras atenția că, în condițiile în care compania traversează un moment decisiv, în care trebuie să implementeze planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termen de finalizare la 30 decembrie 2026, aceasta se află la al șaptesprezecelea director general din ultimul deceniu, funcția fiind ocupată interimar din 15 ianuarie 2026, iar procedura de selecție pentru un mandat plin nu este nici astăzi finalizată.



„Această instabilitate managerială cronică nu mai poate fi disociată de organul care poartă răspunderea numirii și supravegherii conducerii executive: Consiliul de Administrație”, a transmis SUT.

Sindicaliștii denunță nereguli grave

Sindicaliștii au declarat că actualul Consiliul de Administrație a fost învestit cu mandate de patru ani la 15 iunie 2024, însă majoritatea membrilor săi ocupau aceleași poziții, în regim provizoriu, încă din anii 2021 - 2022.



„Presa a documentat pe larg legăturile membrilor Consiliului cu conducerile politice succesive ale ministerului, în contrast cu mențiunea 'fără afiliere politică' din informările oficiale de guvernanță corporativă ale companiei.

Sub supravegherea acestui Consiliu, funcția de director general a fost ocupată de patru persoane diferite în mai puțin de doi ani și jumătate, iar remunerația membrilor Consiliului a fost dublată, la 24.148 lei brut lunar, în plină perioadă de austeritate bugetară și de sacrificii cerute salariaților companiei.

Un membru al actualului Consiliu, doamna Anca-Daniela Boagiu, a contrasemnat, în calitate de ministru al Transporturilor, Hotărârea Guvernului nr. 1.267 din 7 decembrie 2000, prin care terenurile din perimetrul aeroportului - inclusiv terenul de sub hangarul tehnic al TAROM - au fost transmise în administrarea Companiei Naționale Aeroporturi București.

Consecința directă a acestui act este chiria anuală ilegală de aproximativ 900.000 de euro pe care TAROM, iar în prezent TAROM Tehnic SRL, o plătește pentru folosința terenului de sub propriul hangar, deși ambele entități se află sub autoritatea aceluiași acționar - statul român, prin Ministerul Transporturilor.

Considerăm profund inadecvat ca aceeași persoană să exercite astăzi funcția de membru al Consiliului de Administrație al companiei prejudiciate de actul pe care l-a contrasemnat și, mai mult, să prezideze Comitetul de nominalizare și remunerare, cu rol determinant în selecția directorului general”, au explicat sindicaliștii din companie.



Potrivit acestora, ședințele Consiliului de Administrație, inclusiv cea din data de 17 iulie 2026, s-au desfășurat „fără o informare adecvată a partenerilor sociali și participare a sindicatului reprezentativ la ședințele de CA, deși deciziile luate privesc în mod direct restructurarea companiei și soarta personalului aeronautic”.



În plus, SUT a adăugat că, sub supravegherea prezentului Consiliu de Administrație, performanțele financiare și operaționale ale companiei s-au degradat constant.

Astfel, În anul 2024, profitul net de aproximativ 287 milioane lei a fost generat în proporție covârșitoare de vânzări excepționale de active (sloturi Heathrow către Qatar Airways și cele patru aeronave Airbus A318), însumând peste 317 milioane lei. Fără aceste tranzacții one-off, compania ar fi înregistrat pierdere operațională.



„Cifra de afaceri a scăzut, numărul de pasageri a scăzut cu 12%, iar gradul de ocupare a aeronavelor s-a redus la 77,6%. În 2025, situația s-a deteriorat dramatic: în primele opt luni s-a înregistrat o pierdere de aproximativ 150 milioane lei, gradul de ocupare a coborât sub 70% (mai scăzut decât în perioada pandemiei), iar compania a ratat țintele financiare asumate în planul de restructurare, informând în acest sens Comisia Europeană. Aceste rezultate contrastează puternic cu strategiile de restructurare implementate cu succes de alte companii aeriene europene aflate în situații similare”, a atenționat sindicatul.



În cazul TAROM, planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană a fost aplicat într-o manieră eronată, susțin sindicaliștii, mizându-se predominant pe valorificarea activelor (vânzări de aeronave și sloturi) și pe injecții repetate de capital de la stat, în detrimentul reformelor structurale profunde - atragerea unui partener strategic, reducerea reală și sustenabilă a costurilor operaționale, îmbunătățirea strategiei comerciale și asigurarea unei guvernanțe profesioniste, independente de influențe politice.

Rezultatul este o companie care, deși a beneficiat de ajutor de stat substanțial, a ratat țintele de profitabilitate operațională și a ajuns în 2025 la performanțe inferioare celor din perioada pandemică.



„Față de cele de mai sus, vă solicităm respectuos, dar ferm: declanșarea, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, a procedurii de revocare a actualului Consiliu de Administrație, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, și organizarea unei noi proceduri de selecție, transparente și profesioniste, în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu criterii care să asigure expertiză reală în aviație civilă”, a precizat sindicatul.

Astfel, SUT a cerut: