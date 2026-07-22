Scandal la TAROM după schimbarea conducerii. Miruță îl atacă pe fostul director. Costaș îi dă replica: Eu am refuzat mandatul

TAROM are un nou director general provizoriu, după ce Bogdan Costaș, cel care a condus interimar compania din luna ianuarie, a fost înlocuit. Foto: Hepta

TAROM are un nou director general provizoriu, după ce Bogdan Costaș, cel care a condus interimar compania din luna ianuarie, a fost înlocuit. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, acuză fosta conducere că a venit cu un buget construit pe cifre nereale și că a întârziat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare. Bogdan Costaș susține, în schimb, că el a refuzat noul mandat, pentru că direcția propusă ar fi dus TAROM spre faliment.

Consiliul de Administrație l-a numit director general provizoriu pe Cristian Anghel, până acum director de operațiuni la sol în cadrul companiei. Totodată, a fost demarată procedura de selecție competitivă pentru conducerea TAROM.

Miruță îl atacă pe Costaș: „Au venit cu un buget ridicol de nerealist”

Radu Miruță spune că fosta conducere executivă a TAROM i-a cerut, de luni de zile, să aprobe un buget bazat pe estimări pe care compania însăși le-ar fi știut nereale.

„TAROM. Au venit cu un buget ridicol de nerealist. Am cerut și am recerut refacerea lui pe cifre reale. Nu l-au refăcut. Poate pentru că nu mai rămânea loc pentru planuri frumoase pe bani publici”, a transmis ministrul interimar al Transporturilor.

Potrivit acestuia, Consiliul de Administrație a constatat că directorul nu a făcut demersuri pentru refacerea bugetului și a întârziat nejustificat discuțiile cu Comisia Europeană.

„Consiliul de administrație a constatat astăzi că directorul nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieței. Din aceste motive, a fost decisă revocarea lui din funcție”, a spus Miruță.

Ministrul susține că bugetul TAROM era construit pe venituri supraestimate și cheltuieli subevaluate: un grad de încărcare a avioanelor de 79%, deși în prezent este de 65%, și un preț al combustibilului de 950 de dolari pe tonă, în condițiile în care compania plătește aproximativ 1.500 de dolari.

„Cu alte cuvinte: venituri umflate și cheltuieli micșorate pe hârtie, ca totul să pară în regulă”, a afirmat Miruță.

El spune că a cerut încă din luna mai un buget realist și că nu a acceptat să semneze documentul în forma propusă.

„Nu am semnat așa ceva. Din luna mai cer, în scris, un buget realist, construit pe cifrele adevărate, așa cum sunt ele astăzi. Am trimis adresă după adresă. Răspunsul a fost, de fiecare dată, presiunea de a aproba o ficțiune, nu datele reale”, a transmis ministrul.

Bogdan Costaș spune că a refuzat noul mandat

Bogdan Costaș spune însă că, înainte de anunțul privind revocarea sa, refuzase deja preluarea unui nou mandat. Decizia ar fi fost transmisă Consiliului de Administrație pe 17 iulie.

„În calitate de Director General al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., având în vedere informaţiile din spaţiu public, doresc să aduc la cunoştinţa opiniei publice, a partenerilor şi a întregii comunităţi din aviaţie decizia mea de a refuza oficial preluarea noului mandat de Director General, hotărâre transmisă Consiliului de Administraţie în data de 17 iulie 2026”, a transmis Costaș.

Fostul director susține că noul mandat nu oferea cadrul necesar pentru redresarea companiei și ar fi expus TAROM unui risc major de faliment.

El afirmă că a identificat devierea Planului de Restructurare și că a inițiat un dialog cu Comisia Europeană pentru ajustarea acestuia înainte de termenul limită din decembrie 2026. Costaș susține însă că nu a primit „nicio reacţie, suport sau deschidere” din partea Ministerului Transporturilor.

„Fără declanşarea formală a procedurii de notificare a Comisiei Europene privitoare la factorii care au dus la devierea indicatorilor din Planul de Restructurare înainte de scadenţa din decembrie 2026, TAROM riscă o decizie critică din partea Comisiei Europene de declasificare şi recuperare a ajutorului de stat, fapt ce ar fi fatal pentru companie”, a transmis fostul director.

Costaș spune că a refuzat mandatul pentru că nu a vrut să valideze o direcție care, în opinia sa, pune în pericol operatorul național.

„Ca Director General, am decis să refuz acest mandat deoarece nu pot fi părtaş la o direcţie managerială şi instituţională care compromite viitorul companiei naţionale.”

El a adăugat că acceptarea contractului în forma propusă ar fi însemnat asumarea unui mandat fără instrumente reale de intervenție.

„Acceptarea contractului în forma propusă ar fi echivalat cu asumarea unui cadru managerial lipsit de instrumente, de susţinere instituţională şi de autonomie decizională, ducând TAROM direct spre faliment. Am refuzat acest mandat deoarece am obligaţia profesională şi morală de a nu valida un parcurs care pune în pericol chiar existenţa operatorului naţional”, a mai afirmat Bogdan Costaș.

Schimbarea conducerii vine pe fondul unui conflict mai vechi între Bogdan Costaș, ministrul interimar Radu Miruță și fosta ministră Anca Boagiu, în prezent membră în Consiliul de Administrație al TAROM, potrivit surselor Antena 3 CNN. Costaș a condus interimar compania din ianuarie până acum, iar anterior a fost director general al ROMAERO, companie aflată în insolvență.