DIICOT a descoperit cum vând infractorii droguri în Bucureşti: "Magazine" în imobile închiriate, oferte online și livrări la domiciliu

DIICOT a descoperit cum vând infractorii droguri în Bucureşti. Foto: Agerpres

Procurorii DIICOT au destructurat o rețea de distribuție de droguri din Capitală, care folosea modalități noi de a vinde substanțe interzise prin intermediul unor ''magazine'' încropite în imobile închiriate pe termen scurt sau livrări la domiciliu pentru clienții fideli, notează Agerpres.

Liderul acestei grupări avea o gardă de corp, atunci când erau realizate tranzacții cu cantități mai mari de droguri și folosea aplicații online pentru a ține legătura cu consumatorii.

În acest caz, DIIICOT a reținut cinci persoane, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată. În sarcina a doi dintre inculpați, membri ai aceleași familii, s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Cum acţiona reaţeaua

Conform DIICOT, începând cu luna ianuarie, în baza unor relații de încredere și de rudenie, inculpații au constituit o grupare care se ocupa cu vânzarea de stupefiante.

Astfel, unul dintre inculpați, în vârstă de 24 de ani, și-a asumat rolul de lider, coordonând întreaga activitate a grupării. El asigura aprovizionarea cu droguri și se ocupa de închirierea unor locații, care funcționau ca adevărate magazine de stupefiante.

''Acesta a asigurat locațiile din care 'vânzătorii' vindeau substanțele interzise, prin închirierea unor imobile pentru anumite scurte perioade de timp, de cel mult câteva săptămâni, și a asigurat o clientelă prin intermediul relațiilor și cunoștințelor din mediul consumatorilor de droguri. Prin intermediul unor aplicații online, liderul grupării transmitea informații privind programul de funcționare - deschiderea 'magazinului' și oferta de prețuri pentru diferite cantități de droguri, ținea legătura cu clienții stabilind în concret cantitatea de droguri pe care aceștia doreau să o achiziționeze și prețul corespunzător și îi direcționa către locațiile în care activau 'vânzătorii'. Punctual, pentru clienții fideli, direcționa 'vânzătorii' către aceștia, în vederea livrării de droguri la domiciliu'', spun anchetatorii.

Atunci când trebuiau livrate cantități mai mari de droguri, liderul grupării se ocupa chiar el de asta, fiind atent să fie însoțit de o gardă de corp.

''În anumite situații, dacă tranzacția de droguri viza o cantitate însemnată care implica sume mari de bani sau un risc ridicat, liderul grupului participa în mod nemijlocit, însoțit de către un coinculpat, în vârstă de 37 de ani, care avea și rolul de gardă de corp. Acesta interacționa și în mod direct cu clienții, asigurându-i de calitatea mărfii furnizate de liderul grupului și direcționându-i către punctele de întâlnire cu acesta'', explică DIICOT.

Trei dintre inculpați au fost arestați preventiv, iar alți doi au fost plasați în arest la domiciliu.