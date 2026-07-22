Primăria sectorului 3, investiții masive în infrastructura educațională. Sursa foto: Primăria S3

Primăria Sectorului 3 continuă investițiile în modernizarea infrastructurii educaționale, prin demararea unor ample lucrări de extindere, consolidare și eficientizare energetică la mai multe unități de învățământ. Proiectele răspund nevoii tot mai mari de locuri în școli și grădinițe şi urmăresc crearea unor spații moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale ale procesului educațional.

Prin aceste investiții vor fi create sute de locuri noi pentr ucopii și elevi, vor fi amenajate săli de clasă și laboratoare suplimentare, precum și săli de sport, săli multifuncționale și altes pații necesare desfășurării activității în cele mai bune condiții. Mai jos prezentăm, pe scurt, principalele beneficii ale fiecărui proiect aflat deja în execuție.

Grădinița nr. 160 – Ce aduce proiectul?

Prin extinderea Grădiniței nr. 160, capacitatea unității va crește de la 180 la 360 de locuri, iar numărul sălilor de grupă va ajunge de la 9 la 18. Proiectul presupune extinderea și supraetajarea clădirii, astfel încât copiii și cadrele didactice să beneficieze de spații educaționale moderne și adaptate cerințelor actuale.

Grădinița nr. 211 – Ce aduce proiectul?

Prin extinderea Grădiniței nr. 211, capacitatea unității va crește la 640 de locuri, de două ori mai mult decât în prezent, iar numărul sălilor de clasă va fi dublat, de la 16 la 32. Noua clădire va include, pe lângă spațiile destinate activităților educaționale, o sală multifuncțională, spații administrative moderne, bucătărie, cabinet medical, grupuri sanitare dimensionate conform normelor în vigoare și spații recreative, oferind condiții semnificativ îmbunătățite pentru copii și personalul didactic.

Grădinița nr. 187 – Ce aduce proiectul?

Noul corp de clădire al Grădiniței nr. 187 va răspunde cererii tot mai mari de locuri în această unitate de învățământ. Clădirea va găzdui 5 grupe de creșă, 12 grupe de grădiniță, precum și săli multifuncționale, bucătărie, cancelarie și alte spații necesare desfășurării activității în condiții moderne.

Școala Gimnazială nr. 88 – Ce aduce proiectul?

Prin extinderea Școlii Gimnaziale nr. 88, numărul sălilor de clasă va crește de la 27 la 59, iar laboratoarele de la 3 la 9. Capacitatea școlii va ajunge la 2.040 de elevi, iar proiectul include și o sală de sport, o sală multifuncțională și spații moderne pentru desfășurarea procesului educațional.

Școala Gimnazială nr. 195 „Hamburg” – Ce aduce proiectul?

Proiectul de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” va crește numărul sălilor de clasă de la 23 la 67, iar laboratoarele de la 2 la 8. Școala va putea funcționa într-un singur schimb, oferind loc pentru 2.070 de elevi, în condiții moderne, cu sală de sport și spații educaționale extinse.

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” – Ce aduce proiectul?

Extinderea Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” va permite creșterea numărului sălilor de clasă de la 15 la 41, păstrând cele 9 laboratoare existente și asigurând desfășurarea cursurilor pentru 1.500 de elevi într-un singur schimb. Proiectul include și o sală de sport, o sală multifuncțională și spații moderne destinate elevilor și profesorilor.

Școala Gimnazială nr. 149 – Ce aduce proiectul?

Prin extinderea Școlii Gimnaziale nr. 149, numărul sălilor de clasă va crește de la 26 la 43, iar laboratoarele de la 4 la 7. Proiectul aduce o sală de sport, o sală multi funcțională și spații educaționale moderne, astfel încât școala să ofere condiții mai bune pentru cei peste 1.100 elevi care vorînvăța aici într-un singur schimb.