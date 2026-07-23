Bruxellesul pregătește încetinirea automată a mașinilor în trafic pe bază de GPS și camere inteligente. De când ar urma să se aplice

2 minute de citit Publicat la 12:36 23 Iul 2026 Modificat la 12:38 23 Iul 2026

Executivul Uniunii Europene ia în calcul încetinirea automată a mașinilor în trafic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană intenționează să introducă un sistem de încetinire automată a mașinilor care depășesc limita legală de viteză, anunță publicația I am Expat.

Conform acestei publicații - care citează tabloidul olandez Algemeen Dagblad - Comisia Europeană a început să exploreze conceptul unui sistem ce utilizează navigația prin satelit și care ar urma să intervină automat dacă o mașină merge prea repede.

Conceptual și tehnic, acest mecanism s-ar baza pe GPS, hărți digitale, infrastructura 5G și camerele inteligente, care recunosc semnele de circulație.

Cu ajutorul acestor componente, ar urma să fie determinată viteza maximă permisă unui vehicul pe un anumit drum.

Pe baza acestor informații, computerul mașinii va putea să restricționeze puterea motorului, astfel încât șoferul să nu poată să depășească limita de viteză.

Se ia în calcul, totuși, posibilitatea ca viteza să poată fi crescută temporar în caz de urgență.

Există sisteme ISA instalate pe mașini, dar șoferul continuă să dețină controlul

Mecanismul ar fi similar cu sistemul inteligent de asistență la viteză (ISA).

Blocul comunitar a impus deja regula ca toate mașinile noi vândute în UE trebuie să fie echipate, din iulie 2024, cu sisteme ISA.

ISA avertizează șoferii cu un mesaj, vibrații sau zgomot dacă merg prea repede.

Deosebirea fundamentală este că planul Comisiei Europene prevede ca noul sistem să nu poată fi ignorat de șoferi, iar mașina să fie încetină automat.

Dacă va fi aprobat, sistemul ar urma să fie introdus, cel mai probabil, în 2030.

Temeri legate de confidențialitate și fiabilitate

Organizațiile care se ocupă de siguranța pe șosele sunt, de principiu, favorabile unui sistem automat de reducere a vitezei excesive pentru a limita numărul de accidente rutiere grave.

Există însă unele îngrijorări cu privire la fiabilitatea tehnologiei implicate.

Sisteme actuale nu recunosc întotdeauna viteza maximă corectă și ar putea rata semnele de circulație.

În plus, hărțile digitale ar putea fi neactualizate. Cât privește localizările GPS, acestea s-au dovedit uneori inexacte.

Criticii planului UE au avertizat, de asemenea, că, dacă sistemul încetinește brusc o mașină, ar putea provoca situații periculoase în trafic.

Pe lângă fiabilitatea sistemului, există și îngrijorări cu privire la securitatea cibernetică și confidențialitatea șoferilor.

Sistemele care pot controla vehiculele necesită o reziliență specială la defecțiuni și o securitate foarte bună împotriva atacurilor digitale.

Mai trebuie luat în calcul și aspectul că Uniunea Europeană ar putea pierde venituri de sute de milioane din amenzile pentru viteză.

Comisia Europeană a subliniat că planurile mecanismului sunt încă în faza exploratorie și că se poartă discuții cu producătorii de automobile și organizațiile de siguranță rutieră pentru a se stabili dacă sunt necesare reguli de siguranță mai stricte pentru implementarea lui.